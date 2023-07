Lo que le pide Morientes a Mbappé para que fiche por el Real Madrid: "Como los Galácticos cuando vinieron"

No hay día sin cita con el culebrón Kylian Mbappé. Este martes el jugador ha hablado. El astro francés ha sido cazado a la salida del entrenamiento firmando autógrafos y camisetas. Le han preguntado cómo se encuentra, y su respuesta, con sonrisa de por medio, es demoledora: "Estoy muy, muy bien". El Real Madrid se mantiene firme en la idea de esperar a 2024, cuando el jugador terminaría su contrato con el PSG, que ha dicho que piensa cumplir. Por eso Fernando Morientes, que dejó su opinión sobre el caso en 'El Partidazo de COPE', le pide al delantero que haga una cosa para vestir la camiseta blanca.

Audio





Mientras tanto, desde París atacan al PSG por tratar así a su estrella. Lo ha hecho Anne Hidalgo, la alcaldesa de la ciudad de la luz: "No entiendo a qué están jugando. Obviamente, Kylian es un jugador extraordinario y me gustaría mantenerlo en París. Creo que también era su deseo quedarse el mayor tiempo posible en París. Entonces la pregunta es más bien: ¿a qué juega el PSG?". También se analizaron estas declaraciones en el programa que presentó Luis Munilla, pero la sensación de los tertulianos sigue siendo que recalará este verano en el Real Madrid.

Pero no solo el equipo blanco está pendiente del francés. En Inglaterra no pierden de vista el asunto y le han preguntado a Erik Ten Hag, entrenador del Manchester United, si existe la posibilidad de que Kylian Mbappé recale en Old Trafford la próxima temporada si la estrella francesa rechaza un megamovimiento. "Nunca hablamos de jugadores que están bajo contrato", respondió con claridad. ¿Dónde acabará el galo? Es la pregunta que está en boca de todo el mundo, aunque la próxima semana se antoja clave en la resolución del lío.

"Como los Galácticos cuando vinieron"

Manchester United y Chelsea ya no están interesados en el francés, según L'Equipe. El único deseo de Kylian Mbappé es jugar en el Real Madrid, exponen desde ESPN y el mismo medio galo. También se señalaba que los dos clubes podrían utilizar a intermediarios ante la poca o nula relación que mantienen para agilizar la operación. Aun así, a Fernando Morientes le falta algo por parte del jugador. El exdelantero del equipo merengue expuso en 'El Partidazo de COPE' qué es lo que cree que debe hacer el futbolista para terminar recalando en la entidad de Concha Espina.

Audio





Arancha Rodríguez informó en 'El Partidazo de COPE' que en el Real Madrid ha sorprendido que Kylian Mbappé no viajara a Japón con el resto de la plantilla el mismo día en el que se supo de esta decisión. Piensan que la relación entre equipo y futbolista podría terminar muy mal, en el caso de que el delantero fuera apartado totalmente de la disciplina deportiva del PSG. El equipo madridista sigue todos los movimientos desde lejos y no van a mover ninguna pieza del tablero de ajedrez hasta que el delantero y el conjunto parisino solucionen sus conflictos.

¿Es mejor Haaland o Mbappé? Manolo Lama y Paco González deciden



El caso de Kylian Mbappé sigue siendo el tema del verano. Sobre todo, después de que el pasado viernes el club de París no contara con el delantero para la gira de pretemporada por Japón. El nombre del período estival pasado fue Erling Haaland y Manolo Lama y Paco González debaten quién es mejor de los dos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado