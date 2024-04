¿Qué le pasa a Jude Bellingham? Guille Uzquiano explica su partido ante el City: "Después de Haaland"

Otro partido gris de Jude Bellingham, que se está cayendo en el tramo decisivo de la temporada. La sensación es que o el inglés vuelve a su mejor nivel, o la remontada ante el Manchester City parece imposible. Guille Uzquiano analizó lo que le sucede al jugador del Real Madrid en El Partidazo de COPE.

Al inglés también lo quisieron en Mánchester. Pero fue una utopía para Pep y para el club inglés, pese a la insistencia de ambos para convencer a Jude y las esperanzas que les dio el sargento Mark durante las conversaciones que mantuvieron con el padre de Bellingham.

Jude tenía decidido jugar de blanco: "He estado viendo partidos del Madrid durante mucho tiempo para entender sus logros. Por eso es tan atractivo para mí. Es el mejor club, tiene los mejores jugadores, el mejor equipo y la mayor historia. Por esto decidí venir aquí". Su inicio fue fulgurante.

El inglés se movía antes en cifras de extraterrestre y ahora se queda en números positivos para un futbolista de su demarcación. Cuando más goles sumaba, Carlo Ancelotti ya advirtió de que esto ocurriría algún día: "Rodrygo y Vinicius van a meter más que él. No lo consideramos un killer".

¿Qué le pasa a Jude Bellingham?

Jude Bellingham marcó 17 goles en 2023 con el Real Madrid y en 2024 sólo lleva tres, muy lejos del promedio que le catapultó hasta el Pichichi y de los guarismos que hicieron olvidar a Benzema. Juega en la misma posición que antes, pisa el área prácticamente en idénticas proporciones y mantiene su influencia en el equipo, pero hace ya casi dos meses que no abre los brazos.

Jude Bellingham se lamenta tras una ocasión del Real Madrid.Cordon Press

Curiosamente, Bellingham logró anotar en cada uno de sus cuatro primeros choques de Champions. Ahora, con el regreso de la Liga de Campeones, el Madrid le necesita más que nunca. El rival es el Manchester City, el otro club que pujó por él el pasado verano y con el que flirteó durante meses, y Ancelotti precisará de sus tantos para derribar el muro.

??? @MorientesNo9, en @partidazocope



????‍?? "Le doy un favoritismo al City por el factor campo, pero esto es impredecible"



?? "Le doy el MVP a Camavinga desde el minuto 1 al 90"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/363UTsfujN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 9, 2024

Después de haber gozado de tiempo para reponer fuerzas, Bellingham tratará el miércoles de apagar las tímidas críticas y demostrar que, aunque ya no promedie datos goleadores sobrenaturales, todavía es el pilar sobre el que pivota este Madrid.

Guille Uzquiano explica su partido ante el City

Guillermo Uzquiano destacaba en El Partidazo de COPE que el Real Madrid "ha echado mucho de menos a Bellingham": "Está echando de menos a Bellingham, que es inevitable pensar que lo que vivimos a principio de temporada no lo iba a poder mantener. Pero es que creo que el bajón físico que está teniendo es llamativo".

"No sé si por haberse perdido partidos por lesión, por sanción o porque realmente está fundido", analizaba Guille Uzquiano, "ya no solo en los últimos 15 minutos, sino en todo el partido, le he visto falto de energía, de esa que le sobraba en la primera parte de la temporada para acompañar los contraataques".

Jude Bellingham, antes del comienzo del partido ante el GetafeEFE

Para el tertuliano de El Partidazo de COPE, "era un Rodrygo y Vinicius contra el mundo": "Bastante bien le ha ido al Real Madrid con esas combinaciones, pero ha echado de menos lo que le aportaba Bellingham, no ya tanto en goles que también, sino en cómo acompañaba todos los ataques y en cómo se desmoronaba".