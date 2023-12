Lo que desconcierta a Dani Senabre sobre el giro de Xavi Hernández en rueda de prensa: "Os lo juro"

El giro dado por Xavi Hernández en la rueda de prensa posterior al Barcelona - Almería de este miércoles ha dejado bastante descolocados a los comentaristas habituales de los partidos del Barça en El Partidazo de COPE.

El Barça de Xavi Hernández ganó con sufrimiento al colista. Su autocrítica fue feroz: es la primera vez en toda la temporada en la que el técnico culé 'raja' en público. Dio cuenta de las muchas carencias que tiene su equipo, de la presión que sienten y de lo que les está faltando esta temporada y que les permitió ganar LaLiga 2022-2023.

Xavi soltó 'perlas' del estilo: "La primera parte es inaceptable. He tenido hoy la charla más contundente con la plantilla. Quiero un equipo con alma, que se deje la piel, el año pasado esto nos dio dos títulos. No tenemos el Barça del 2010, no tenemos esa calidad. No tenemos la calidad ni la capacidad individual, tenemos el alma".

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, en rueda de prensa tras el partido frente al Almería | FOTO: Helena Condis

La última parte de la rueda de prensa fue todavía más contundente, acompañada de un 'mea culpa' del entrenador, que coincidió con la valoración de un periodista que puntualizó que haya jugadores que solo han ganado LaLiga y tengan falta de tensión: "Sí, a mí también me lo parece. Me estoy abriendo en canal, es responsabilidad mía, pero no va a volver a ocurrir", sentenció.

"Esa es una frase muy arriesgada", valoró Paco González.

Para el director de Tiempo de Juego, deportivamente hablando, es mucho más noticia la rueda de prensa de Xavi que el mal partido del Barcelona ante el Almería: "Es que partidos flojos del Barça ya hemos visto esta temporada".

Para González "es como si Xavi hubiera dicho: 'ahora os voy a decir la verdad de lo que pienso de este equipo. Y ya no es la luna, el sol, el césped, la efectividad y el árbitro... Hoy me voy a quedar a gusto'. Pero el mensaje es demoledor", sentenció.

Dani Senabre, el más desconcertado de El Partidazo de COPE

En El Partidazo de COPE de este miércoles, existió cierto consenso sobre la autenticidad del mensaje de Xavi Hernández en esa rueda de prensa. También se puso en valor el respeto y la educación con la que el entrenador catalán hizo públicos sus pensamientos.

Pero no se termina de entender qué ha pasado para que Xavi haya decidido romper con sus anteriores valoraciones post-partido. Probablemente, antes hubiera una clara intención de defender a la plantilla, aunque Paco González es más incrédulo: "¿Y qué ha estado haciendo hasta ahora, vendiéndonos un pollino?", se preguntó.

Xavi Hernández, en rueda de prensa. EFE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Dani Senabre no tiene del todo claro lo que le ha pasado al entrenador por la cabeza. Cree que lo que ha dicho Xavi "es cierto pero incoherente", y recuerda el momento en que el Barça cerró la plantilla y Xavi dijo que "ahora era el momento del entrenador".

"Os juro que estoy desconcertado y sorprendido mucho más con el Xavi que estoy viendo en rueda de prensa que con el Xavi entrenador", afirmó.

ESCUCHA LA REFLEXIÓN DE DANI SENABRE Y DE PACO GONZÁLEZ SOBRE EL CAMBIO DE DISCURSO DE XAVI EN LA RUEDA DE PRENSA

Audio

"Hemos pasado del 'estamos en construcción', 'hemos jugado mejor que el Girona' a lo que pasó con la convocatoria del Amberes y ahora esto...", repasó desde el más absoluto desconcierto.

¿Cómo encajará la plantilla la 'rajada'?

Habrá que esperar para conocer la reacción de la plantilla azulgrana al mensaje de su entrenador. Y es que, prácticamente recién terminado el último partido de LaLiga de este año 2023, el club se subió a un avión rumbo a Dallas (Estados Unidos).

La expedición del Barça se marchó directamente de Montjuic al aeropuerto para volar hasta tierras norteamericanas para jugar un partido amistoso frente al América de México este viernes 22 de diciembre a las 3 de la madrugada (horario español).

Se trata de un viaje exprés por el que el club percibirá una interesante cuantía de dinero y para el que Xavi ha citado a varios de los canteranos, que se unen a los convocados para el partido frente al Almería.