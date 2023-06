El PSG explica la verdad sobre la reunión entre Florentino Pérez y el Emir de Qatar por Mbappé: "Vergonzoso"

La sensación es que el caso Kylian Mbappé puede acabar en las próximas horas. Le Parisien soltaba la bomba este lunes: el Paris Saint-Germain espera una decisión inminente del jugador. Bien sea que quiere renovar o que no lo va a hacer, lo que haría que la dirección decidiera venderle. El Real Madrid sigue contando con afrontar su contratación en 2024, cuando acabe su vinculación con su actual club. El jugador francés también ha asegurado que cumplirá con su contrato, teniendo en cuenta la suculenta prima que puede cobrar si lo hace. Por eso, 'El Partidazo de COPE' se ha puesto en contacto con Nasser Al-Khelaifi.

Audio





El jugador se encuentra de vacaciones y no está previsto que las interrumpa hasta que deba incorporarse a los entrenamientos del PSG, club con el que, en sus propias palabras, desea jugar la próxima temporada. Kylian Mbappé no ha variado su posición y tampoco lo hace el club, tal y como ha podido confirmar Pedro Morata, que explicó la postura del presidente de la entidad sobre todo lo que está sucediendo con el galo. Le Parisien explica que Qatar estaría dispuesto a aceptar una oferta que ascendería a 200 millones de euros, pero el escenario todavía no se ha contemplado.





Según explican desde Francia, el PSG ya le ha comunicado a su agente, la madre del jugador Fayza Lamari, que lo mejor para desbloquear la situación actual es que el delantero tome una decisión rápida en una reunión que se produjo esta misma semana. 'El Partidazo de COPE' ha corroborado que la dirección del equipo parisino no contempla que Kylian Mbappé se marche del Parque de los Príncipes sin dejar ni un solo euro. El Real Madrid seguirá a la espera de los acontecimientos, mientras en gran parte de la afición el positivismo se ha instalado con ver con el '9' a este futbolista en el Santiago Bernabéu.

La postura del PSG sobre el culebrón Kylian Mbappé

'El Partidazo de COPE' ha contactado directamente con la presidencia del Paris Saint-Germain para pedir una declaración oficial. Además de confirmar que no han recibido ninguna oferta del Real Madrid, califican de "noticias falsas" todas las noticias aparecidas en redes sociales sobre la supuesta reunión de Florentino Pérez con el emir de Qatar. Pedro Morata ha sido el encargado de llevar estas conversaciones en las que se aclara todo lo que tiene que ver con este tipo de informaciones que han acercado a Kylian Mbappé al conjunto blanco.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La presidencia del PSG, Al-Khelaifi, las tilda de "vergonzosas". Indican, además, que "una buena señal" es que cualquier información que veamos que hable de que el emir de Catar toma decisiones en la gestión diaria del PSG o tiene reuniones, es completamente falso. Por último, añade que la posición del Paris Saint-Germain es muy sencilla: Mbappé, o renovará o será vendido, la línea roja es que no se va gratis. Todas las cartas quedan encima de la mesa en el culebrón que tiene a todo el mundo del fútbol en vilo.

El programa de 'El Partidazo de COPE' de este lunes 26 de junio de 2023

Joseba Larrañaga, junto a Mónica Marchante, Dani Senabre, David Sánchez, Roberto Palomar, Gonzalo Miró y Luis García, analizó en 'El Partidazo de COPE' de este lunes la situación en la que quedaría la banda izquierda del Real Madrid si finalmente termina llegando Kylian Mbappé y una supuesta rivalidad con Vinicius Júnior, la renovación de Luka Modric, el fichaje de Ilkay Gundogan y la desbandada en la sección de baloncesto del FC Barcelona. El programa lo cerró la sección del Km. 42 con Chema Martínez.