La propuesta de Isaac Fouto en la Copa del Rey de fútbol para evitar grandes goleadas: "Hay menos diferencia"

El Getafe entró este miércoles en los anales de la historia de la Copa del Rey con el contundente triunfo sobre el Tardienta. El 0-12 supone la mayor goleada fuera lograda por un equipo en el torneo del KO. No fue la única en este 1 de noviembre copero. El Real Betis logró la victoria más abultada de siempre en un partido de competición oficial al imponerse 1-12 al CD Hernán Cortés. El Partidazo de COPE comentó estos resultados, de hecho, los porteros que encajaron los tantos también pasaron por el programa y hablaron con Juanma Castaño.

Diego Pardo, el portero del Tardienta que ha encajado 12 goles del Getafe, bromeó sobre la polémica que rodea a su rival con las pérdidas de tiempo en El Partidazo de COPE: "Hoy el sí han tenido la posesión... Se podían haber quedado debajo de los palos, como todos los días". Antes, Ángel Luengo 'Canito', portero del Hernán Cortés, que ha recibido 10 goles del Betis hasta que su entrenador le quitó para que el guardameta suplente también pudiera disfrutar de ser profesional unos minutos, desveló que había "pedido vacaciones para jugar" el encuentro de la Copa del Rey.

El formato de la Copa del Rey

La Copa del Rey se realiza anualmente y convoca a más de cien clubes de España, para participar en lo que se conoce como el campeonato de fútbol más antiguo en ese país. La edición de 2023 comenzaba esta semana después de que varios humildes superasen la ronda previa de clasificación. Son 115 los participantes, aunque del total, 110 forman parte de la primera ronda, ya que quedan fuera el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna, clasificados a la Supercopa de España y la SD Amorebieta, campeón de la Primera Federación en 2022. Son divididos en copas, tratando de que compitan los de menor y mayor categoría.

10 equipos procedentes de la categoría Regional enfrentan a 10 clubes de Primera, cuatro semifinalistas de la Copa RFEF juegan contra otros cuatro equipos de la máxima categoría y otros dos de Tercera RFEF se miden ante los dos clubes que quedan de LaLiga EA Sports. Los seis equipos restantes de Tercera RFEF protagonizarán la contienda contra seis de Segunda, mientras que los que quedan de esta categoría juegan con 14 de Segunda RFEF. Además, dos de esta categoría se enfrentan entre ellos y los 18 restantes contra otros 18 de Primera RFEF. Isaac Fouto hizo un comentario sobre ese formato.

La propuesta de Isaac Fouto

"Hay que dar una vuelta a esto, eh Juanma", Isaac Fouto paraba El Partidazo de COPE, "porque está muy bien el partido único, pero estas goleadas eh... el enfrentar a los equipos de máxima categoría con los de menos...". "Una cosa, cuando esto lo escuchábamos de la Premier, decíamos que qué bien que el United jugara en un campo de un barrio de no sé dónde", le contestó Juanma Castaño. Para el periodista extremeño, la solución es "un sorteo puro y abierto"; "y que pueda tocar dos primeras en la primera ronda, como pueda tocar dos equipos de categorías inferiores", apuntaba Roberto Morales.

Guille Uzquiano señalaba que le sorprendía "la diferencia de nivel": "Por ejemplo, el Getafe o el Betis, que han metido 12 y hubieran podido meter 20, y luego la Real Sociedad, que he comentado yo el partido, ha estado muy apretado y era un equipo de Regional, pero que no le ha dejado hasta el final a la Real Sociedad prácticamente acercarse". "Sí, Guille, pero hay seis categorías de diferencia y, por ejemplo, en la tercera categoría del fútbol español está en el Depor, está el Málaga... O sea, imagínate un Málaga - Betis, a lo mejor te gana el Betis igual, pero no por 12-1", contestó Fouto.