La promesa de Jordan Díaz si gana el oro en París: "Iría desnudo a la Gran Vía"

Jordan Díaz, con una marca de 18,18 metros, récord nacional, se proclamó campeón de Europa de triple salto en su primera competición internacional con España y destronó al portugués Pedro Pichardo en junio de 2024. El cambio de selección, de cubana a española en 2020, le hizo perderse los Juegos de Tokio 2020 cuando tenía 20 años y ha tenido que esperar desde entonces para vivir su debut olímpico.

Para ver su estreno habrá que esperar al 7 de agosto a las 19:15. "Me he dedicado a esto desde que tengo 11 años, estoy muy contento de hacer lo que hago", respondió ante las cuestión de los nervios ya que "al final, los contrincantes a los que me voy a enfrentar son los mismos que veo durante todo el año". Además, reconoció la figura en estos momentos de Ana Peleteiro: "Es como la madre del grupo".

Una promesa hecha

"Si gano el oro, me voy a la Gran Vía sin ropa y solo con la medalla de oro", aseguró hace un tiempo en los micrófonos de COPE Jordan Díaz. Una promesa de la que no está totalmente convencido porque "lo hice en un calentada" y "si gano en unos Juegos Olímpicos no sé lo que haría".

Y es que con esa primera propuesta, "salgo en las noticias y no por ser campeón olímpico", afirmó el deportista español. Lo que si tiene claro el atleta es con quien le gustaría hablarpor teléfono si se cuelga la medalla de oro: "Con mi padre".

No tiene miedo a sus rivales

Con 23 años, el atleta destronó a Pedro Richardo, referente del triple salto con 30 años y ganador de seis medallas internacionales con Portugal y otras cuatro con Cuba cuando se proclamó campeón de Europa, pero Jordan Díaz no tiene miedo al portugués Richardo ni tampoco al jamaicano Carey McLeod, solo le preocupa una persona: "Me temo a mí, lo que pueda hacer".

Unas palabras en las que tuvo el apoyo de Alejandro Blanco: "Jordan ha dicho una cosa que me parece fundamental, dependes de ti porque tu calidad es innata, te lo mereces y lo vales", le halagó el presidente del Comité Olímpico Español ante la cita olímpica.

