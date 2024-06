El 'Profe' Ortega, en COPE: "No me gustan los gordos; para jugar en el Atleti hay que ser modelo"

El 'profe' Ortega ha sido once años el preparador físico del Atlético de Madrid junto al Cholo Simeone. Esta ha sido su última temporada en el club rojiblanco y visita El Partidazo de COPE para contarnos cómo han sido estos años en Madrid y qué hará a partir de ahora.





Te paran mucho por la calle: Uno ha asumido una serie de responsabilidades. El entrenador tenía que tener soluciones y no problemas.

¿Actuabas cuando estaban los medios?: Es lo que sentís cuando entrenas, cuando estás con la pasión y te nace, no hay actuaciones. Vas haciendo mucha unión con los jugadores y sabes cómo llegarles. Lo importante es lo que puedes llegar a transmitir, no te vale nada saber mucho pero no saber transmitir.

Diego Simeone, junto con el preparador físico del equipo, Profe Ortega, durante el entrenamiento de la plantilla rojiblancaEFE





¿Cuántos futbolistas has llevado?: No lo sé, pero me enteré que tenía 776 partidos con el Atleti.

Los futbolistas más fuertes a los que ha entrenado

¿Cuál ha sido la mayor bestia física del Atleti?: Hay distintas capacidades. En coordinación, siempre me llamó la atención Godín; en resistencia, Koke, que llegó a hacer 17,5 km con prórroga ante el Real Madrid; en potencia, Fernando Torrres; pero el futbolista más completo es Griezmann porque era un portento físico que comenzó a trabajar y darse cuenta que tenía unas condicionantes muy buenas. Tiene gran técnica, gran conocimiento del juego y su físico es muy bueno. A Arda le costaba entrenar pero cuando aprendió, nos ayudó muchísimo. Llorente es un portento físico. A mi los gordos no me gustan.





¿Te has encontrado muchos gordos?: No porque le decía que para jugar en el Atleti hay que ser modelo.

¿Has pillado comida en la habitación del hotel a alguien?:Teníamos un régimen. Hacemos refuerzo de los hidratos. A las 23:30 se les da algo en las habitaciones. Les vaciamos el minibar a todos.

¿Establecías normas de comportamiento?: Sí. Yo les dejo hasta determinada hora con la play, me gusta que sea responsables y estrictos.





¿Fuma algún jugador?:No, eso es antiguo. El jugador ha mejorado y hay más información. El jugador hoy en día es una empresa y por eso tiene el psicólogo, el entrenador, el nutricionista, el chofer, el concinero, el jefe de prensa, el representante y un médico.

¿Te gusta los que tienen preparador físico por su cuenta?: El Atleti no te deja mucho margen para trabajar a parte. El problema es cuando trabaja fuerza, el tren inferior... y eso lo notas. Yo no tuve problemas con ese tema.

¿Alguno se le ha lesionado por ese trabajo extra?:Es difícil de detectar.

¿Ha tenido muchas broncas con Simeone?

¿Con quién ha sido la bronca más grande con un rival?:Soy bastante respetuoso. Los días más bravos fueron contra el Barcelona, una de Neymar con Torres. Protestan todo. Xavi merece el mayor de los respetos. Me echaron contra el Bilbao y en la Supercopa contra el Barcelona.

¿Y con el Cholo?: No he tenido bronca gorda, pero siempre nos dijimos todo. Siempre tuvimos muy buena cercanía en todo, somos muy parecidos. En vacaciones nunca hablamos, puede mandar mensajes a cualquier hora, él es intenso.





¿Conoces a Pintus?: Personalmente no. En esto nos conocemos todos.

Tu método ha cambiado mucho: Te tienes que adaptar a los jugadores. Para competir con Barça y Real Madrid, necesitábamos elevar nuestro trabajo, tener más intensidad y lo fuimos logrando.

¿Qué nota le pones a esta temporada?: Podríamos haber llegado más alto en Champions y en Copa. En Liga perdimos muchos puntos de visitantes.

Barcelona y Real Madrid, cholistas

Se criticaba el estilo del Atleti pero Barça y Madri también han sido cholistas: Nosotros no nos equivocamos en tomar una metodología para igualarles. Ellos han hecho lo mismo, para competir con el City, si no haces un método como el nuestro, no puedes competir; y lo hicieron bien. Si nos pudo la crítica y quisimos cambiar, tenemos que volver a lo de antes.





La cuesta de Los Angeles de San Rafael:Hay un método con la cuesta. Es un modelo de trabajo que es de hace muchos años. Es una herramienta más de potencia para nosotros, de fuerza y velocidad.





