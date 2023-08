El posible regreso de Rubiales a la presidencia de la RFEF tras su dimisión: "¿Qué se lo impide?"

Este viernes es el día. "Luis Rubiales dimite mañana. Rubiales ya tiene preparado su discurso, el discurso que va a ofrecer mañana en la Asamblea. Rubiales no quería dimitir, pero no ha podido con la presión de todo un país y con la imagen del beso a Jenni Hermoso que ha dado la vuelta al mundo", así adelantaba la noticia Isaac Fouto en 'La Linterna'. Según ha informado el compañero de Deportes COPE, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol dejará de serlo. Desde ese momento ya se ha insinuado con la posibilidad de que sea un paso a un lado para volver más tarde.

Ángel García informó en 'El Partidazo de COPE' sobre qué quieren la RFEF y el CSD a partir de este viernes. La Real Federación Española de Fútbol quiere una junta gestora, con Pedro Rocha al frente, hombre de confianza de Luis Rubiales. De esta manera, quieren solicitar al CSD que las elecciones, que deben ser después de los JJOO de 2024, se adelanten a comienzos del año para que, hasta ese momento, se mantenga la junta gestora. Desde el lado del CSD ponen el ejemplo de la Federación de Baloncesto tras la marcha de Jorge Garbajosa, en las que se celebrarán elecciones ahora y después.

Como informó Isaac Fouto este jueves por la mañana, por voluntad propia Rubiales no pensaba dimitir, pero viendo que algunas de las Territoriales le iban a pedir su cabeza, y que los que no tenían previsto ir a la Asamblea porque no le apoyan, ha acabado cediendo y este viernes dirá adiós a su puesto como presidente de la Federación. A ello se une que la FIFA le ha abierto expediente por su comportamiento en la final del Mundial Femenino. No hay que olvidar que es Vicepresidente de UEFA, por lo que toda esta situación también le podría costar este puesto. Por eso el futuro de Rubiales es una incógnita.

"¿Qué se lo impide?"

Según contó este miércoles Ángel García en 'El Partidazo de COPE', el CSD valoraba una inhabilitación de seis meses para Luis Rubiales, que le alejará seis meses de la presidencia la RFEF. Eso, por ejemplo, le permitiría volver a presentarse a unos comicios previstos para el último trimestre de 2024. Pero el plan es que las elecciones sean antes. Si dimite y no hay inhabilitación, la posibilidad de que se volviera a presentar sería real. Esto es lo que se opinó en 'El Partidazo de COPE' sobre la idea de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol estuviera planeando algo así.

En teoría, Pedro Rocha, el presidente de la Federación extremeña, será nombrado presidente de la Junta Gestora de la Federación. Ahora no se convocarán elecciones y será el interino hasta 2024. El plan es solicitar al CSD que las elecciones se adelanten al primer semestre del próximo año. Pablo Lozano podría ser un candidato firme para estos comicios. Es el actual presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol y ha sido una persona muy cercana al propio Rubiales durante los últimos años. La oposición aún se desconoce hasta que se establezca ese proceso electoral.

Los recados de Beatriz Álvarez a Luis Rubiales

Este miércoles Beatriz Álvarez, ha pasado por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE', después de que la Liga Profesional de Fútbol Femenino emitiese un comunicado a través del cual denuncia ante el CSD a Luis Rubiales. La presidenta de LaLiga F desveló el momento que vivió después de ser madre: "Acababa de ser madre y le pedí hacer la reunión por videoconferencia. En un correo escrito me dijo que debía delegar de mi puesto de trabajo y dedicarme a ser madre, que es lo que debía hacer. Yo lo denuncié".

