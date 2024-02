Polémica por la goleada 41-1 en un partido de Infantiles: "Lo tienen que regular las Federaciones"

Este fin de semana hubo polémica en un partido de Inflantiles en Asturias, en el que el Gijón Industrial derrotó 41-1 al Marino de Luanco. En El Partidazo de COPE debatimos sobre este tipo de resultados y Manolo Lama dijo que habría que poner medios para que no ocurrieran estas cosas, como pasa en el baloncesto: "Esto lo tienen que regular las Federaciones, en baloncesto se cierra el acta cuando ganan de más de 50 puntos. Este resultado no hace ningún bien ni a unos niños ni a otros. Para los niños, meter un gol es una conquista semanal".

Uno de los protagonistas fue Joaquín Solares, entrenador del Gijón Industrial, que explicó lo que hizo para intentar frenar la goleada de su equipo: "En la segunda parte se quedaron con diez y yo quité a uno de mis jugadores y en el descanso le digo al árbitro que llame a la Federación para parar el partido, pero el árbitro nos dice que no puede, que tiene que pitar los 80 minutos. Yo les mando estar en nuestro campo y no pasar de ahí, pero ellos nos tiraban el balón. Pongo un portero de jugador para que no hubiera tanta diferencia. Intenté hacer lo máximo posible para pararlo".

Solares reconoció que salió muy mal del partido, pese a la victoria: "Estás en el ojo del huracán: Lo entiendo. Es un partido que no quería que llegase porque conocía la situación de los dos equipos y desgraciadamente, no quiero hacer estas cosas, estoy bastante mal porque no me gusta que sucedan estas cosas. Es complicado gestionar a los niños de 13 años, que todos quieren meter su gol".





Al terminar el partido, el entrenador explicó lo que hicieron sus futbolistas con el equipo rival al que habían goleado: "No todos querían seguir metiendo goles. Mis jugadores no celebraron nada, les dije que fueran a saludarles a ellos y les aplaudimos; más que nada por respeto porque les entiendo a ellos, tienen mérito que sigan trabajando e intentándolo".

También hablamos con Luis Gallego, presidente del Marino de Luanco, que explicó los problemas que ha tenido su equipo esta temporada: "Sabíamos que iba a ser un año complicado porque era la primera vez que jugaban al fútbol, pero decidimos jugar en Segunda y fue un error. Fue fallo nuestro y asumimos las consecuencias. Quisimos salir en esta categoría porque teníamos doce jugadores y esperábamos encontrar alguno más pero los padres no quisieron. Seguimos jugando, hablamos con Boris pero no consiguió ninguno. Nosotros seguiremos luchando".

Por último, el presidente reconoció que a pesar de la gran goleada, los niños no se fueron mal: "Los niños están felices, fueron a entrenar a la playa. Tienen asumido que van a pasar un año muy malo".