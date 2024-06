La petición de Nico Williams a los seguidores del Atlético que le gritaron insultos racistas: "Va a cambiar"

Este lunes vivimos un hecho importantísimo en la lucha contra el racismo en nuestro país porque tres aficionados del Valencia fueron condenados a ocho meses de prisión y a dos años sin entrar a estadios de fútbol por los insultos racistas hecho contra Vinicius en el partido entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla el 21 de mayo de 2023, además de tener que pagar los gastos del juicio.

Condenados a 8 meses de cárcel 3 seguidores por insultos racistas a Vinícius en MestallaEFE





En el partido, cerca del final, Vinicius hizo parar el encuentro cuando escuchó los insultos racistas que venían de la zona de aficionados ché de la Grada de Animación, a los que el brasileño señaló con el dedo. En ese mismo momento, la seguridad del estadio se quedó con el seguidor al que Vinicius había señalado y, poco más tarde, se identificaron a los otros dos seguidores tras la denuncia de LaLiga.





El atenuante del arrepentimiento, que ha incluido a petición de Vinícius Jr y del Real Madrid una carta de disculpa y el reconocimiento a viva voz de ese arrepentimiento en la vista, ha supuesto la rebaja de un tercio de la pena, que en primera instancia era de doce meses de prisión y de tres años sin poder entrar en ningún estadio de fútbol para los partidos de la Liga española y de la Federación Española.

La importancia de este acuerdo radica en el precedente que sienta ante el creciente número de procedimientos judiciales o investigaciones de la Fiscalía que se han abierto en distintos territorios por hechos similares.

La reacción del Real Madrid y de Vinicius

El Real Madrid emitió un comunicado para responder a esta condena y en el que remarcaba que "Esta es la primera condena por hechos de esta naturaleza que dictan los juzgados y tribunales penales. El Real Madrid, que ha ejercido junto a Vinicius Junior la acusación particular en este procedimiento, seguirá trabajando para proteger los valores de nuestro club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y del deporte".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vinicius no tardó en reaccionar ante esta gran noticia y publicó un post en 'X' en la que decía "Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente "jugar al fútbol"", pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un verdugo de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros. Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta convicción histórica. Más por venir…", concluyo el post del jugador brasileño.

El deseo de Nico Williams en El Partidazo de COPE

Juanma Castaño preguntó a Nico Williams en El Partidazo de COPE por el acto racista que vivió en el Atlético de Madrid - Athletic de Bilbao jugado en el Metropolitano cuando se disponía a lanzar un córner. Nico afirmó que había escuchado sonidos de mono que venían desde la grada y, por esa razón, tras marcar el gol de su equipo poco después se señalaba su brazo, remarcando su color de piel, mientras se dirigía a la zona de la grada donde había sido insultado.

Nico Williams, en El Partidazo de COPE





Estos días ha habido una condena de 8 meses de cárcel a tres personas que insultaron a Vinicius. ¿Te gustaría que pasara esto con los que te insultaron en el Metropolitano la última vez que jugaste ahí?

"Bueno, yo creo que es un antes y un después. Cuando insultas y te sales de rositas, pues lo sigue haciendo más gente y al final se ha visto que la Ley es dura, que la gente se lo está tomando más en serio, que no tiene que haber actos de racismos y la verdad es que más que condenarles, me gustaría saber por qué hicieron eso. Después del partido me fui un poco afectado por saber qué se la había pasado por la cabeza para decirme eso, no sé si fue por mi tono de piel o para sacarme del partido, pero me gustaría saber una respuesta. Dudo que la vaya a obtener algún día, pero lo que me gustaría es saber qué le pasó por la cabeza para decirme eso".





¿Tú crees que se puede razonar con esta gente?

"Yo creo que sí. Si hablas con las personas y les abres la mente, dudo que piensen que todo es negro o todo es blanco. Al final tienes que razonar con la gente, que te conozcan, que empaticen contigo, igual no conocen la cultura africana, la cultura latinoamericana... y bueno creo que hay que enseñarles, que descubran mundo, y eso va a cambiar muchas mentalidades".





Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).