La condena a ocho meses de prisión y dos años sin entrar a los estadios de fútbol a tres aficionados por insultos racistas proferidos contra delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. en el estadio Mestalla, del Valencia, es la primera sanción penal que se aplica en España por ese tipo de comportamientos en campos de fútbol.

Se trata de un acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, las acusaciones y las defensas, ratificado este lunes en un juzgado de Valencia pero que se ha fraguado durante meses y que implica que los acusados no entrarán en prisión al haber incluido en el pacto la suspensión de la pena de cárcel.

Condenados a 8 meses de cárcel tres seguidores por los insultos racistas a Vinícius en Mestalla Además, tienen la prohibición de dos años sin entrar a estadios de fútbol y el pago de las costas del juicio. 10 jun 2024 - 11:52

Condenados a 8 meses de cárcel 3 seguidores por insultos racistas a Vinícius en MestallaEFE

Los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2023 durante un partido entre el Valencia y el Real Madrid. El encuentro se paró unos minutos, el jugador identificó a uno de los acusados y, tras la denuncia de LaLiga esa misma noche, se identificó a otros dos con las cámaras internas del Valencia

La importancia de este acuerdo radica en el precedente que sienta ante el creciente número de procedimientos judiciales o investigaciones de la Fiscalía que se han abierto en distintos territorios por hechos similares.

Reacción de Vinicius

El protagonista indirecto de esta historia, el jugador del Real Madrid Vinicius Jr, ha reaccionado a esta noticia a través de las redes sociales y horas después de conocerse la condena.

A través de la red social 'X', Vinicius apunta lo siguiente: "Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente "jugar al fútbol"", pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un verdugo de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta convicción histórica. Más por venir…", concluyo el post del jugador brasileño.

Sentencia

En concreto, a los acusados se les condena por un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal, con la circunstancia de discriminación por motivos racistas del artículo 22.4 del Código Penal y la atenuante analógica de arrepentimiento del 21.7.

Además de condenarles a la pena privativa de libertad --se ha rebajado de los 12 meses de cárcel solicitados inicialmente a ocho-- y al pago de las costas procesales, el fallo les prohíbe acceder a estadios de fútbol que alberguen partidos de LaLiga y/o de la Real Federación Española de Fútbol durante dos años.

El juzgado seguía desde mayo del pasado año unas diligencias previas por estos hechos que transformó mediante un auto fechado el pasado 15 de mayo en un procedimiento de diligencias urgentes. La resolución judicial dictada este lunes, que es firme, establece como probado que los tres encausados increparon con gritos, gestos y cánticos a Vinícius referidos al "color de su piel, obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador".