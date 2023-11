La petición de Juanma Castaño a Borja Iglesias para solucionar un problema: "Twitter es peligroso"

El Real Betis sumó este jueves una nueva victoria en la fase de grupos de la Europa League. El conjunto verdiblanco se impuso con autoridad al Aris Limassol chipriota (4-1) y encarriló su pase a la siguiente fase de la segunda competición del fútbol europeo.

En el Benito Villamarín, el Betis no falló ante el rival teóricamente más sencillo de su grupo y afianzó su primer puesto con dos puntos de ventaja sobre el Glasgow Rangers y cogió moral para el importante derbi de este fin de semana ante un Sevilla que no llega con tan buenas sensaciones.

Rotaciones antes del derbi sevillano

El conjunto verdiblanco sigue en su buena línea en este tramo de campaña y encadenó su quinta victoria seguida entre todas las competiciones. Los de Manuel Pellegrini no conocen la derrota desde que cayesen en Glasgow en esta competición y están empezando a ser sólidos en su estadio donde lograron también su quinto triunfo consecutivo, aunque les costó romper la resistencia del Aris.

El Betis, pese a las rotaciones pensando en el 'Gran Derbi', comenzó el choque con fuerza e intensidad y salió en búsqueda de abrir pronto el marcador, aunque Vaná, el portero visitante, se encargó de evitarlo y permitir que su equipo poco a poco se fue asentando más y equilibrando las cosas.

De todos modos, la diferencia de calidad se hizo patente, y el primero en golpear fue el conjunto sevillano, gracias a un Borja Iglesias que por fin puso fin a su sequía. El 'Panda' no había marcado aún esta temporada y no perdonó una buena jugada de Abner para hacer el 1-0, y poco después pudo haber hecho el segundo, pero no definió bien.

El Betis llegó por delante al descanso, pero en la reanudación salió algo más dormido y el Aris lo aprovechó para llevar peligro a la portería de Claudio Bravo. El conjunto chipriota llegó a empatar, pero el tanto de Bengtsson fue finalmente anulado por el VAR y la grada respiró tranquila.

Pellegrini reaccionó y metió en el campo a Isco, Guido Rodríguez y Ayoze Pérez y el panorama cambió. Aitor Rubial dio la tranquilidad y aunque Nabil Fekir falló posteriormente un penalti para sentenciar, Marc Roca lo hizo poco después. Los visitantes no se rindieron y recortaron por medio de Kokorin y cerca estuvieron de poner más emoción antes de que Abde la finiquitase en un duelo que dejó las dudas sobre el estado físico de Bravo para el derbi.

Isco hombre fuerte de Pellegrini

Francisco Alarcón 'Isco' aterrizó este pasado verano en el Real Betis. Y el mediapunta está siendo, sin lugar a dudas, el jugador más importantes del equipo dirigido por Manuel Pellegrini. Todo el fútbol del conjunto sevillano pasa por sus botas y este jueves no fue menos. El talentoso futbolista dejó varios detalles durante el partio de este jueves.

Primero, Isco tuvo el detalle de cederle un penalti a Nabil Fekir. El francés regresaba de lesión y su compañero le dejó la oportunidad de marcar desde los once metros, pero el futbolista no tuvo ofurtuna y erró en su lanzamiento. Y posteriormente, el malagueño dio una maravillosa asistencia a Abde para cerrar la goleada del Betis.

Isco asistió al extremo con una genialidad. El balón venía por el aire, el mediapunta estaba de espaldas al campo rival y decidió estirar la pierna para golpear la pelota con el tacón. El gesto técnico, mientras el pase llegaba a Abde, dejó boquiabiertos a los seguidores presentes en el Villamarín que celebró por todo lo alto el cuarto gol de la noche.

Declaración de intenciones del malagueño en su presentación

El Betis hizo oficial el pasado mes de julio la contratación de Isco. Y el futbolista en su presentación dejó una clara declaración de intenciones como nuevo jugador verdiblanco, tras salir por la puerta de atrás del Sevilla. "Joaquín me llamó para convecencerme, pero yo ya esta covencido", confesó en sus primeras palabras como jugador del conjunto andaluz.

Y agregó: "Todo el mundo me ha hablado muy bien del club, de la afición, del ambiente del vestuario...Ha sido todo muy fácil y no veo la hora de empezar".

"El fútbol es lo que me apasiona. Me divierto compitiendo. Quiero demostrar que sigo teniendo fútbol y hambre de seguir ganando", reconoció Isco que pasó un gran bache en el Real Madrid donde no contaba con minutos.

El mediapunta se ha reencontrado en el Betis con Manuel Pellegrini. Ambos coincidieron en el Málaga y también tuvo buenas palabras para el preparador chileno. "Los dos estamos muy contentos de volver a trabajar juntos después de 11 años. Compartimos una época muy bonita en Málaga y espero que se repita", afirmó hace unos meses Isco que ahora vuelve a sonreír sobre los terrenos de juego.

