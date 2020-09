Pepe Castro, en El Partidazo de COPE: "Merecíamos ese día de descanso, conocemos la guerra Rubiales - LaLiga"

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha visitado El Partidazo de COPE para analizar la final de la Supercopa de Europa que se jugará este jueves a las 21.00 en el Puskás Arena de Budapest, en Hungría, entre el Sevilla y el Bayern Munich.

Pepe Castro asegura que solo “hay una realidad” y es que el Sevilla ha ganado a todos los que se le han puesto por delante. “Hay una realidad. La roma muy difícil. Los lobos ingleses (Wolves) era imposible. El inter venía de ganar 5-0 Shakthar. El United son los diablos rojos. Y el Sevilla ganó a todos”, explica.

“Mañana juegan los dos mejores equipos de Europa. Nuestro equipo va a tener opciones, podemos llevarnos esta copa de nuevo. Nos enfrentamos a un coloso, pero que nadie nos dé por muertos”, destaca.

Además, el presidente del Sevilla no dudó en aclarar que se han ganado “el respeto de Europa”. “Tenemos al mejor entrenador de España y vamos a demostrar la categoría de nuestros jugadores. El Sevilla se ha ganado el respeto de Europa. A base de esfuerzo, constancia y títulos, a pesar del presupuesto que tenemos”, añade.

También habló de Koundé y su posible salida. “Koundé está pendiente de la final y entrenando a tope, no puedo habar más. Ahora mismo no permitiré que nadie del club hable de algo que no sea la final de mañana. Solo me interesa la Supercopa. Hemos hecho un esfuerzo, somos el club que más ha gastado, no se puede decir que no tengamos ambición”, indica.

Sobre la burbuja de Budapest y Rakitic. “Estanos en burbuja y no recibimos vistas, ni salimos. Estamos confinados y ya está. Solo he visto a Suker, que tenía una reunión con Rakitic. Mascarilla en mano y con distancia hemos podido hablar. Hay que entender la situación”, explica.

“Rakitic tiene un cariño enorme por la ciudad y el club, el triunfó aquí. Esta mañana le hacía una broma en la bici, digo no te canses que ya tienes una edad, y dice: ‘Ay, verás mañana’. Será un jugador importante en los próximos años”, destaca entre risas.

En cuanto al inicio liguero, se refiere al VAR y a la guerra entre la Federación y LaLiga. “En liga nos va a venir bien el VAR. Cómo nos va a sacar seis puntos en liga el Betis, si no hemos jugado un partido todavía. No hemos jugado los dos partidos porque estábamos llevando la sexta Copa para Sevilla”.

“Sí, es una pena no poder jugar el lunes. El Sevilla merecía ese día más de descanso, ya conocemos la guerra Rubiales - LaLiga. El pleito, la jueza única, la realidad es que esa lucha perjudica al resto”, finaliza.