Paco González desvela el secreto más importante que Ancelotti ha encontrado tras ganar al City: "No es que Mbappé haya reventado"

El regusto que dejó el triunfo del Real Madrid frente al Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu pudo degustarse desde muchos puntos de vista en el tiempo de opinión de El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.

Y es que, pese a la unanimidad que hubo con respecto al buen juego desplegado por equipo de Carlo Ancelotti, hubo tiempo para alguna discusión y sacar conclusiones diferentes.

Cuando todo el mundo hablaba maravillas del 'partidazo' protagonizado por Kylian Mbappé (autor de los tres goles de su equipo y MVP del partido para la UEFA), Paco González, director de Tiempo de Juego, señaló algo que va más allá del brillante momento que vive el delantero francés.

EFE Kylian Mbappé se lleva el balón del partido y Asencio y Brahim celebran la victoria.

"Para mí el titular de la noche no es que haya reventado Mbappé, porque era lo que llevábamos esperando mucho tiempo", apuntó un Paco González convencido de que lo más importante para Carlo Ancelotti es que "ha dado con la fórmula".

LA FÓRMULA PARA ANCELOTTI, SEGÚN PACO GONZÁLEZ

Paco González recordó lo mucho que se ha discutido en el Real Madrid que Mbappé no es un nueve puro: "Bueno, pues Mbappé de nueve se puede hinchar también", remarcó.

Al margen del lugar en el que ubicar al francés en la delantera, hay otra clave: el sistema. "Ancelotti ha encontrado la fórmula, con el 4-4-2, y él mismo se ha dado cuenta porque lo ha dicho antes".

EFE Dani Ceballos del Real Madrid celebra después de que su equipo anotara el 1-1 durante el partido de ida de los play-offs de la fase eliminatoria de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid, en Manchester, Gran Bretaña, el 11 de febrero de 2025

Además, tirando de 'hemeroteca', Paco González quiso puntualizar que hace más de un año, cuando existía la posibilidad de que el Real Madrid fichara al entonces jugador del PSG, "muchísimos madridistas querían antes a Haaland. Algunos, por enfado, porque Mbappé se la había 'clavado' un tiempo antes, y otros porque decían que en el Real Madrid, para la izquierda, ya estaba Vinicius, e insistieron mucho en el nueve".

Y pese a que la llegada de Mbappé supuso, para muchos, la llegada del mejor delantero del momento en el mundo, "hasta Bilbao, es verdad que parecía que se le escapaban los controles y fallaba los tiros… Y no sé qué pasó en su cabeza, que lo ha dicho muchas veces, que desde Bilbao para acá es Mbappé".

LOS DETALLES DEL SISTEMA DE ANCELOTTI

Otra de las buenas noticias para el Real Madrid que quiso destacar Paco González en la noche del miércoles es que Florentino Pérez "haya tenido fe en Ancelotti", contra la corriente que prefería que el italiano dejara al Real Madrid.

"Es verdad que no ha dado con la tecla hasta ahora, y que el Real Madrid ha jugado, siendo sinceros, bastante flojo. Pero lo que hemos visto en los últimos días, y no me refiero solo a los dos partidos del City" es la confirmación de una clara mejora, para González.

En esto, tiene mucho que ver la aparición de Asencio en el centro de la zaga, "que ha arreglado muchas cosas en defensa y en la salida del balón, y que Mbappé está que se sale", destacó.

Y pese a que el Real Madrid ha ganado muchos títulos con partidos completos de Courtois, detalles importantes de Vinicius o Bellingham, la diferencia con respecto a todo eso es que, "desde que ha colocado el 4-4-2, ha encontrado la horma", analizó Paco González, "porque Ceballos está que se sale y hace bueno al que esté al lado. Ceballos se ha crecido y es el jugador que apareció de la Sub-21, y está ganando en confianza".

EFE Kylian Mbappé celebra con Vinicius y Ceballos el 2-0 del Real Madrid contra el Manchester City.

Luego, destacó el trabajo físico de otros dos jugadores clave: "La paliza que se están dando Bellingham y Rodrygo, que lleva unos partidos en los que curra como el que más y llega como el que más. Y Bellingham, ahora, es centrocampista. Ahora, en los partidos gordos, Ceballos y Bellingham son dos centrocampistas para mover el balón".

Todo eso con otra aportación vital para Ancelotti: "Ha encontrado la manera de defender".

En resumen, para Paco González, el secreto del juego de este Real Madrid, "está en el centro del campo, en cómo ha colocado a los jugadores y a quién ha metido en el centro del campo".