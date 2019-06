Pablo Laso, en El Partidazo de COPE: "El partido de hoy no lo voy a ver"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, ha dejado en El Partidazo de COPE uno de los titulares de la final de la Liga Endesa: "El partido de hoy no lo voy a ver".



"Hay partidos que no veo, aunque suene raro. La final de la Euroliga del año pasado no la he visto. Hay partidos que veré, tendré más tiempo, pero no ganas nada viéndolos. No saco ninguna conclusión", ha sorprendido el técnico vasco, en El Partidazo de COPE.



Laso, "orgulloso del trabajo de todo el equipo", ha hablado de Sergio Llull: "Ha tenido dos años muy jodidos, pero es la esencia del madridismo. Probablemente no se ha sentido él, pero es un luchador y siempre lo da todo".



"La Copa del Rey y la Euroliga fueron palos fuertes. La Copa del Rey no se nos fue a nosotros, se fue. Esto es el deporte. Debo quitarme el sombrero con mi equipo. El equipo ha estado peleando el título hasta el final", ha comentado, en El Partidazo de COPE, el técnico campeón de la Liga Endesa.



Y ha bromeado con nuestro compañero Isaac Avilés 'Morris' por los minutos de juego de Jaycee Carroll en el cuarto partido de la final de la Liga Endesa ante el Barcelona. "Su trabajo ha sido increíble en el segundo partido, pero en el segundo tiempo de hoy necesitaba un anotador ante la dureza física que tenía delante. Esta final sinél no la hubiéramos ganado".