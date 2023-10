Oyentes de El Partidazo de COPE muestran su rechazo a que España organice el Mundial con Marruecos

Tema delicado cuanto menos, pero fueron los oyentes de El Partidazo de COPE quienes, a través de los mensajes que hicieron llegar a través del 'whatsapp' del programa, pusieron el tema encima de la mesa.

Alberto Arauz repasaba una incendiaria serie de mensajes de aficionados españoles que mostraban su rechazo a que España tenga que organizar un Mundial de fútbol (como va a ser el de 2030) con un país como Marruecos, lo que desataba un intenso debate durante el Tiempo de Opinión.

En lo meramente deportivo, el recuerdo que seguramente perdure en la memoria de muchos aficionados al fútbol sea la eliminación de la Selección Española de Luis Enrique a manos de la Selección de Marruecos en el Mundial de Catar en el duelo correspondiente a los octavos de final, en la tanda de penaltis.

Otro de los puntos calientes en cuanto a la organización del futuro Mundial tiene que ver con la propuesta que ha lanzado en las últimas horas Marruecos, a sabiendas de que la final está adjudicada al estadio Santiago Bernabéu. Y es que, nuestro país vecino, además de presentar seis ciudades como sede, ha mostrado su deseo de albergar la final y, al menos, una de las semifinales.

España, Portugal y Marruecos organizarán el Mundial 2030

"Esperamos vivir una final extraordinaria que honre a todo el continente y a las jóvenes generaciones en un estadio en Casablanca que será extraordinario y maravilloso", dijo este jueves Faouzi Kekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, sobre el futuro estadio de la capital económica de Marruecos.

Muchas cosas en el recelo contra Marruecos

"En la anidmarvesión hacia Marruecos, se incluyen muchas cosas", analizó Juanma Castaño.

Cabría pensar en muchas variantes: que Marruecos pida más de lo que se le puede dar, que exista recelo por los últimos contactos del Gobierno español con la Monarquía marroquí. Arauz comentó que, entre los muchos mensajes recibidos, una mayoría cree que España tiene la capacidad suficiente como para organizar, sin la colaboración de Marruecos, un evento como es un Mundial, y con muchos precedentes que apoyan este argumento.

De hecho, en un primer momento, la idea originar fue la de presentar una candidatura ibérica, conjunta entre España y Portugal. Más adelante, en un intento de ayudar a Ucrania, se decidió meter al país invadido por Rusia en dicha candidatura. Después, se eliminó a Ucrania y se incluyó a Marruecos para que el continente africano formase parte de la ecuación.

"España y Portugal podrían haber organizado un Mundial, seamos sinceros. Marruecos, por sí sola, no podría hacerlo", sentenció Castaño.

¿Y qué argumentos hay contra España?

Viéndolo desde otro punto de vista, también se puede analizar que el fútbol español no está precisamente en su mejor momento: los escándalos que salpican a su ex presidente Luis Rubiales, la denuncia en curso por el beso con Jenni Hermoso en la celebración por la consecución del Mundial femenino, el llevar la Supercopa de España a un país como Arabia Saudí, el 'escándalo Negreira' por supuestos pagos del Barcelona al ex jefe de los árbitros, etcétera.

"No estamos para presumir", sentenció Mónica Marchante.