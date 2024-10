Un oyente le rebate a Isaac Fouto una información y se lleva el aplauso de Juanma Castaño: "La radio que queremos"

Cuando Juanma Castaño dice en El Partidazo de COPE que los oyentes del programa son los mejores, es con razón.

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE

Para ejemplo, el de Alberto, que escribía el pasado lunes un mensaje a través del Whatsapp, en el que opinaba que a Pepelu le caerían dos partidos de sanción tras su expulsión en Mestalla durante el Valencia - UD Las Palmas que cerró la décima jornada en Primera División: "¿Sabéis lo que supone que la roja a Pepelu sea directa y no doble amarilla, verdad? Correcto, que se pierde el partido contra el Real Madrid".

Isaac Fouto intervino rápidamente para decir que ese oyente no estaba en lo cierto y que le caería tan solo un partido de sanción: "No, no, no. Dile a ese oyente que es solo un partido. Hazme caso, que yo ya he leído el acta", dijo con seguridad el especialista arbitral de El Partidazo de COPE.

Tan solo un día después, Alberto intervino en directo con Juanma Castaño para recibir las disculpas del periodista emeritense.

LA SANCIÓN DE DOS PARTIDOS A PEPELU POR SU EXPULSIÓN EN MESTALLA

'Pepelu' fue suspendido este martes con dos partidos por el Comité de Disciplina de la RFEF, por su expulsión ante Las Palmas.

Pepelu, jugador del Valencia (LaLiga)

Según el acta arbitral, Pepelu fue expulsado con roja directa en el minuto 69, por "repeler un empujón de un adversario golpeándole con su mano en el cara, no estando el balón en juego". Además, el jugador fue multado con 600 euros.

El Valencia terminó perdiendo por 2-3 ante Las Palmas y se convirtió en el nuevo colista de la Primera División.

LAS DISCULPAS DE ISAAC FOUTO CON EL OYENTE

Dicho y hecho, Alberto entró en el programa para recibir las disculpas de Isaac Fouto: "Alberto, estás en el programa perfecto para cobrarte facturas", bromeaba Juanma Castaño.

Alberto, que reconoció no querer intervenir "en el programa que escucho siempre con el pecho hinchado", quiso lanzarle una pregunta a Fouto, que desató los aplausos de Castaño, Lama, Paco González y compañía: "Sí que es verdad que querría saber en qué escenario de la roja directa pensaba Fouto que a Pepelu le podía caer un único partido. Si era violencia o agresión en el juego, en cualquiera de los dos es mínimo dos partidos. No sé según qué artículo podía haberle caído un partido", preguntó.

Castaño celebró el planteamiento de su oyente: "¡Muy bien! ¡A esto se le llama argumentos! ¡Argumentos!".

Fouto reconoció totalmente que Alberto "tenía toda la razón. Mis disculpas", pero argumentó a favor de su razonamiento que "para mí, la acción no era ni roja, así que imagínate pensar en dos partidos" de sanción.

"Pensaba que a Pepelu le caería un partido porque pensaba que sería así", dijo antes de corregir un matiz del mensaje del oyente: "Violencia en el juego es un artículo que habla de uno a tres partidos; y de dos a tres cuando no hay balón en juego, pero cuando sí lo hay es solo un partido. Con lo cual, había un partido de sanción". A la jugada, se añade que el juego estaba detenido "y yo, la jugada en ese momento, no la visualizaba, por ese motivo pensé que solo sería un partido. Y la agresión va de cuatro a doce. Pero te felicito, Alberto, tenías razón y, además, el Valencia no va a recurrir".

De esta forma, el Pepelu se perderá los partidos frente al Getafe y al Real Madrid de las jornadas 11 y 12 de Primera División.

Las disculpas se produjeron en un ambiente absolutamente desenfadado en El Partidazo de COPE, que concluyó con otro aplauso de todo el equipo para el oyente y una exclamación más de Juanma Castaño, anunciando que esta es "la radio que queremos".