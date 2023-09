La crítica de Emilio Cortés al auto del juez en el 'Caso Negreira': "Desconcertante"

Este jueves comenzamos el día con una nueva noticia sobre el 'Caso Negreira': El Barcelona, imputado por cohecho en el 'Caso Negreira'. Josep María Bartomeu, Sandro Rosell, José María Enríquez Negreira y su hijo habían sido también imputados por el juez, Joaquín Aguirre. Además, este jueves también se produjo elregistro por la Guardia Civil de la sede del CTA, algo que duró hasta casi las 21:00 horas. Se ha recogido documentación que había sido solicitada pero no toda la que se requería. Según ha informado Carlos Ganga, han sido diez personas las que han ehcho volcados de información de todos los ordenadores en la RFEF.

Especial Caso Negreira

El Barcelona, imputado por cohecho en el 'Caso Negreira' Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, José María Enríquez Negreira y su hijo han sido también imputados por el juez Joaquín Aguirre. La Guardia Civil ha registrado la sede del CTA. 28 sep 2023 - 10:11





La Federación ha dicho que ha colaborado con la Guardia Civil, pero que los hechos que se investigan pertenecen a años anteriores a los actuales. Su comunicado oficial:

"Durante el día de hoy, la Guardia Civil ha llevado a cabo un registro documental en la sede del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF en el marco de la investigación del ‘Caso Negreira’, unos hechos que tienen que ver con la administración federativa de dos etapas anteriores a la actual gestión.

Todo el personal de la RFEF ha colaborado en todo momento con el requerimiento de información por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La RFEF continúa a disposición de la Justicia con el único fin de que se puedan esclarecer cuanto antes los hechos investigados".

El magistrado considera que podría existir una confucta delictiva ya que el Barcelona pagó a Negreira por el cargo de poder que ostentaba. "Los pagos se hicieron en atención al cargo que desempeñaba", afirma Aguirre en el auto. La jurisprudencia deja claro que "ningún funcionario puede recibir emolumentos por el cumplimiento de la función pública". El juez considera a Negreira funcionario a efectos penales ya que es una persona que ha desempeñado una función pública y por esa razón le imputa el delito de cohecho. El magistrado también considera que "el delito está consumado al haberse realizado el pago independientemente de que se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos".





¿Qué es cohecho?

"Este auto es pionero porque Negreira no es un funcionario", afirma Alejandro Entrambasaguas, periodista de investigación de El Debate, que visitó los estudios de El Partidazo de COPE para hablar sobre este tema, y habló con Emilio Cortés, Catedrático de Derecho Penal, y que ha criticado el auto del juez porque entiende que tienen numerosos errores. "El Barcelona se enfrenta a una administración desleal, pero no a una corrupción. No se una noticia para celebrar por el Barcelona". Dani Senabre respondió a todos esto afirmando que el Barcelona se encuentra "tranquilo" después del auto hecho público este jueves.

El equipo de penalistas del FC Barcelona ya contemplaba la hipótesis de que el juez instructor del caso Negreira imputara un delito de cohecho a los directivos del club investigados y "está trabajando desde el primer día todos los aspectos de esta causa", según comentó a EFE un portavoz del club catalán.



La misma fuente señaló que, mientras tanto, la entidad azulgrana no realizará ninguna valoración al respecto. Desde el club catalán aseguran que no se ha notificado aún oficialmente esta imputación por cohecho.