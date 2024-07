El nombre que el 'Profe' Paniagua destaca de la selección española: "El futuro líder"

La selección española de baloncesto tiene ante sí un reto mayúsculo. Los Juegos Olímpicos de París 2024 se presentan en un momento de completa transición para el combinado nacional. Tras años gloriosos y llenos de éxitos, en los que jugadores como los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro, Sergio Rodríguez o Felipe Reyes escribieron los hitos más grandes de este deporte en España, ha llegado el turno de que brillen definitivamente nuevas estrellas.

Todavía quedan héroes de todos los éxitos cosechados anteriormente, como Sergio Llull o Rudy Fernández, pero los focos de esta selección apuntan hacia nuevos lugares. Lorenzo Brown, Santi Aldama, Usman Garuba o los hermanos Hernángomez son los encargados de dar un gran paso al frente de cara a la cita olímpica que arrancará para los de Scariolo el próximo sábado ante Australia, a las 11:00 horas.

El reto de los Juegos será enorme, puesto que ya de primeras España tiene que enfrentarse a tres selecciones de renombre. Tras Australia llegarán los encuentros ante Grecia y Canadá, duros escollos por el camino. No obstante, la selección española tiene calidad suficiente para derrotar a estos equipos y ya está dejando pruebas de ello con los partidos de preparación de cara a lo que se avecina en París.

Primer asalto superado ante Argentina

Los de Scariolo vencieron este viernes a la selección Argentina por 76-72. Se trataba de la primera aparición de España tras sellar el billete olímpico el 7 de julio. El combinado nacional gobernó el marcador desde el salto inicial gracias a la presencia interior de Hernangómez (6 puntos en el cuarto), y abrió brecha gracias al acierto exterior de Llull, López-Arostegui (6) y Aldama (8).

No obstante, España fue de más a menos durante el partido, y ya a finales del tercer cuarto la contienda se igualó claramente. Sin embargo, un gancho de Garuba y tres tiros libres de Llull dieron la ventaja al cuadro local de cara al inicio del último cuarto, en el que las defensas se impusieron claramente sobre los ataques.

Finalmente, el duelo entró empatado al minuto final y se decantó por dos acciones. López-Arostegui anotó dos tiros libres a falta de 22 segundos y Garuba, a falta de tres, taponó una bandeja de Campazzo que habría llevado el duelo a la prórroga. López-Arostegui redondeó con dos tiros libres más el triunfo de España, que el martes tendrá en Madrid su último ensayo antes de los Juegos Olímpicos frente a Puerto Rico.

Las claves del 'Profe' Paniagua

Tras la victoria de los de Scariolo, en El Partidazo de COPE se analizó este primer encuentro preparatorio de España. Por su parte, el 'profe' Paniagua dio las claves de la situación de la selección a falta de una semana para debutar en los Juegos Olímpicos. "He visto a España en preparación. Todavía no está al 100%, pero hay que estarlo inmediatamente. El día después de la presentación se juega un partido que siempre es durísimo frente a una Australia que va a dar mucha guerra", declaró el periodista, que también indicó que "hay que mejorar el rebote, porque Argentina, sin tener un equipo muy alto nos ha castigado, y un poquito de irregularidad por delante. En los Juegos no podemos tener lagunas", comentó.

También quiso destacar los puntos positivos del partido: "Me ha gustado la buena ejecución en ataque por momentos, la concentración defensiva ha estado bien y ha habido acierto en el tiro exterior, cosa muy importante en los Juegos". Ante la pregunta de si España está en una transición generacional, Paniagua no dudó en contestar. "Sí, diría que a medio plazo sí", espetó. Finalmente, el periodista destacó el nombre clave de España en el futuro: "Para mí hay un jugador que va a ser fundamental que es Aldama. Está llamado a ser el futuro de esta selección. Lleva tres temporadas en la NBA y está cada vez más acoplado en los sistemas de Scariolo y está llamado a ser el líder".

