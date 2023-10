Nacho: "No me considero un asesino ni un criminal"

El defensa del Real Madrid Nacho Fernández quiso hablar en la zona mixta del Estadio Diego Armando Maradona después de ganar al Nápoles 2-3 para explicar su situación tras la dura entrada que cometió sobre Portu el pasado sábado. Nacho ha sido muy criticado por lesionar al jugador del Girona con la entrada que le hizo casi al final del partido, cuando los blancos ganaban 0-3: "Cometí una entrada dura, es un deporte de contacto. Lo único que me importa es que Portu está bien y ya hablé con él. No me considero un asesino ni un criminal, han sido días difíciles para mi. Me considero un gran profesional. Todos cometemos errores y ya he pedido disculpas".

Entrada de Nacho a PortuEFE





Además, sobre la sanción de tres partidos que le ha puesto el Comité de Competición, y que le harán perderse el partido ante el Barcelona, dijo que "No tengo nada que decir de la sanción, el partido de hoy era más importante que eso. El primero que está triste soy yo, claro que me da rabia. Durante toda mi carrera siempre he estado dispoible, no creo que por tres partidos de baja se vaya a caer el Real Madrid".