Momparler, en El Partidazo de COPE: "Llevo un equipo de killers y son capaces de dar la vida por Valverde"

Este lunes, Pascual Momparler ha dado a conocer la nómina de los cinco ciclistas que estarán representando a España en los próximos Juegos de Tokio.

Una lista que ha generado controversia por la presencia de Jesús Herrada y por la ausencia de Pello Bilbao. El propio Bilbao fue el primer en señalar que Momparler ya se daría cuenta del error de no llevarle a Tokio.

En relación a la lista, Momparler asegura que entiende las críticas, porque "aquí en España todos tenemos un seleccionador dentro" y que ya después de los Juegos habrá que ver qué nota sacamos.

Sobre esas declaraciones de Pello Bilbao, Momparler reconoce que le guarda "cero rencores" y confía en que se haga la PCR el viernes porque él "no le voy a quitar y si hay cualquier historia, yo lo voy a llamar". El seleccionador nacional entiende el enfado de Pello y que además ha demostrado que "tiene sangre" al mostrar ese malestar.

"Nunca he llamado a nadie para decirle que no va, pero yo quería hablar con Pello al igual que hablé con Landa y quise decirle de mi voz mis motivos", apunta Momparler.

La presencia de Jesús Herrada sí que ha levantado más polémica yMomparler ha sido claro: "La lista la he hecho yo y a Herrada le están diciendo mucha cosas que me tendrían qué decir a mi, al ciclista que le dejen en paz. Yo convoco a ciclistas que creo que van a rendir. Me da igual que sea Cofidis, Movistar, Astana…yo voy a mi bola y el departamento de marketing va a su bola".

En cuanto a los cinco corredores, Momparler apunta lo siguiente: "Llevo un equipo de auténticos killers, cazafugas y rematadores. Todos son capaces de dar la vida por Alejandro Valverde, otros no lo harían. Tienen la capacidad de meterse en fugas, pero también tienen la capacidad de esperar a Valverde si Alejandro se queda"

"Esto no es un premio a ciclistas a que estén haciendo bien un Tour, esto es una clásica y es para clasicómanos. Si fuera como un Tour solo iría de los que llevo a Alejandro Valverde", indice el seleccionador español.

Entramos en la última semana del Tour de Francia y Momparler cree que Enric Mas se tiene que mover: "Enric tiene que hacer algo, moverse y cuando lo haga que lo haga con convicción. Alguno va a fallar y no va a estar donde está ahora, pero para que eso ocurra hay que provocarlo. Confío en Arrieta y sé que algo va a hacer".

"Pogacar es un fuera de categoría", añade Pascual Momparler: "Pero no sabéis que quien le cuida más va a venir con nosotros, que es mi amigo Joseba".