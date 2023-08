Miguel A. Ramírez: "No basta con que Luis pida perdón, lo único que vale es su dimisión"

Miguel Ángel Ramírez compareció este jueves en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El presidente dio su opinión sobre la actual polémica que se vive en el panorama nacional con el caso de Luis Rubiales.

El dirigente afirmó que Luis Rubiales, desde que llegó "ha protagonizado un escádalo tras otro". Además, decalaraba que el Presidente de la RFEF "no puede seguir presidiendo y representando al fútbol español".

El canario añadió que "representar al futbol español supone un decoro que Luis ha demostrado que no conoce". Por último, fue tajante al considerar con que "no basta con una disculpa, no basta con pedir perdon, lo único que vale es su dimisión".