Miguel Méndez, en El Partidazo de COPE: "Pese a las victorias, las sensaciones no son las mejores"

Miguel Méndez, seleccionador del equipo femenino de baloncesto, valoró en El Partidazo de COPE la sufrida victoria contra Puerto Rico en el segundo partido de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos.

"Estamos muy contentos por las dos victorias. Aunque han sido muy diferentes. Ganar a Puerto Rico era clave para asentar el trabajo realizado tras el primer partido, pero no hemos logrado las mejores sensaciones", explicó a Joseba Larrañaga.

El presentador de El Partidazo comentó que los entrenadores de baloncesto no esbozan ni media sonrisa estando en el banquillo y el seleccionador dijo: "No sé por qué los entrenadores de baloncesto no sonreímos en el banquillo. Por nuestras cabezas pasan muchas cosas y quizás sea porque tenemos que abstraernos en ciertos momentos para tomar algunas decisiones".

Y agregó sobre el partido de este miércoles: "Estamos analizando el partido, pero creo que la lectura que hemos hecho en caliente es acertada. Tenemos que mejorar, no está costando mucho hacer puntos y debemos encontrar el equilibrio entre la defensa y el ataque".

"Hay que ir día a día y no miramos más allá de los cuartos de final. El nivel que hay en los Juegos Olímpicos es increíble y también hemos visto algunos resultados extrañaos. Debemos centrarnos en Serbia y cuanto más arriba estemos el cruce será menos duro", afirmó en referencia a los objetivos de España en el torneo de baloncesto para finalizar.