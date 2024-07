El miedo de Dani Senabre ante uno de los duelos en el España – Francia de semifinales: "Temerario"

Este martes, España y Francia se jugarán un puesto en la final en la primera semifinal de esta Eurocopa. Las dos selecciones se enfrentarán a partir de las 21:00 horas en el Allianz Arena de Munich.

El equipo español eliminó el viernes a Alemania, selección anfitriona, gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 119. Los de Luis de la Fuente consiguieron adelantarse gracias a un disparo de Dani Olmo a pase de Lamine Yamal pero Wirtz logró el empate en el minuto 89. En la prórroga, España sorprendió cuando quedaba un minuto para llegar a la tanda de penaltis y Mikel Merino metió a la selección en las semifinales gracias a un gran cabezazo a pase de Dani Olmo.





Para el partido ante Francia, De la Fuente no podrá contar con Pedri, que se marchó lesionado nada más empezar el partido ante Alemania tras una fuerte entrada de Toni Kroos y sufre un esguince lateral interno de grado 2 en su rodilla izquierda. La segunda baja será Le Normand, que vio su segunda tarjeta amarilla del torneo; el tercero que no podrá estar será Dani Carvajal, que también vio su segunda amarilla y que, además, acabó expulsado ante la selección alemana.

Después de cinco partido de la Eurocopa, la selección española ha demostrado ser la clara favorito por el gran nivel de juego que ha desplegado, gracias a Lamine Yamal y Nico Williams en la delantera, y a un nivel altísimo de Rodri y Fabián en el centro del campo.

Las dudas de Francia en esta Eurocopa

La selección francesa llega con muchas más dudas que la española a este partido de semifinales. Los de Deschamps eliminaron en los cuartos de final a Portugal en la tanda de penaltis, gracias a un fallo de Joao Félix desde los once metros. Los franceses ha logrado estar a un paso de la final pero con un juego que está dejando muchísimas dudas por su falta de ideas, en especial en ataque. Una de las grandes razones es el estado físico de su gran figura, el nuevo jugador del Real Madrid Kylian Mbappé, que se rompió la nariz en el primer partido y que juega con una máscara protectora que le imposibilita jugar al máximo nivel. Además, Antonie Griezmann está demostrando que sus malos meses con el Atlético de Madrid en el final de Liga continúan y, hasta ahora, no ha demostrado nada e, incluso, ha llegado a ser suplente.

Kylian Mbappé, en el encuentro ante PoloniaCordon Press





El miedo de Dani Senabre ante Francia

Ante las bajas de Le Normal, Dani Carvajal y Pedri, Luis de la Fuente contará con Nacho, que ya jugó gran parte del partido ante Alemania; Jesús Navas, que susituyó a Carvajal en el tercer partido de la fase de grupos ante Albania; y Dani Olmo, que entró por el lesionado Pedri en los cuartos de final y que fue galardonado con el premio a mejor jugador del partido gracias a un gol y una asistencia.

Juanma Castaño preguntó en El Partidazo de COPE si todos los tertulianos estaban de acuerdo con los cambios del seleccionador para el partido ante Francia. Manolo Lama se mostró rotundo al afirmar que está a favor porque “Navas es el mejor lateral derecho después de Carvajal, Nacho es el tercer mejor central y Dani Olmo, el mejor sustituto de Pedri”.

El equipo español apoya a Pedri tras su lesión





David Sánchez pondria a “Vivian y a Nacho de lateral porque me fío de él de central y de lateral; con Mbappé me fio más de Nacho que de Navas”. Roberto Palomar y Rubén Martín opinaron lo mismo: “Mikel Merino, dentro; Morata, fuera y Dani Olmo, como falso 9”

El más crítico fue Dani Senabre: “Me parece temerario el duelo Navas – Mbappé. No podemos estar los últimos seis años diciendo que 'Mbappé es el mejor del mundo y decir que, mañana que juega contra España, decir que 'bahh'. Que en toda la Eurocopa no tenga un solo día bueno, me sorprendería”.

