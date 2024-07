El mejor recuerdo de Juanma Castaño de los Juegos Olímpicos: "La primera gran alegría"

Los Juegos Olímpicos son la prueba deportiva más importante del mundo y probablemente la más seguida por los aficionados durante sus tres semanas de duración. Todos hemos pasado un verano de nuestra vida enganchados a la televisión y deseando ver como un deportista español levantaba un metal para nuestro país. Y precisamente sobre estos momentos han hablado hoy en El Partidazo. Con motivo de París 2024, se ha comenzado una nueva sección en el programa llamada "Tu mejor recuerdo de los Juegos" y el primero en participar no podía ser otro que el presentador principal, Juanma Castaño.

La afición de Juanma Castaño por los Juegos Olímpicos

El presentador de El Partidazo ha interrumpido sus vacaciones para estrenar esta sección y dar luz al recuerdo más importante y que mejor recuerda sobre los Juegos Olímpicos: "Se me dan especialmente bien las vacaciones", comenzó bromeando Juanma Castaño.

"Los Juegos Olímpicos me apasionan, pero tienen un horario complicado. Hago por ver las pruebas que más me gustan, generalmente ligadas al atletismo y a la natación. Si me preguntas por los Juegos... como cubrí los de 2012 en COPE, para mí fue una experiencia profesional inolvidable", aseguró Juanma Castaño.

Usain Bolt, en los Juegos Olímpicos de Londres

Sobre esta experiencia de los Juegos Olímpicos, Carlos Ganga (entre risas) ha dejado caer que "las malas lenguas" decían que el presentador se iba de compras durante las pruebas, pero Juanma Castaño ha dejado claro que eso es completamente falso y así se ha defendido: "Eso es falso. Yo lo que hacía es que cuando iba de prueba a prueba, me compraba algo por el camino y cuando Manolo Lama me veía entrar con bolsas le parecía mal". Y terminó añadiendo: "Cuando vi que a Manolo le molestaba, empecé a llevar bolsas vacías".

Este es el momento elegido por Juanma Castaño: La medalla de España en fútbol de Barcelona 92

Juanma Castaño ha elegido su momento más recordado de los Juegos Olímpicos, pero antes de explicar los motivos de su elección, Juanma ha querido añadir otro que le ha marcado de por vida: "Vi en directo a Bolt ganar los 100 metros. Estaba en la tribuna muy cerca de la pista y estuve allí. No te das cuenta. Cuando suena el pistoletazo y se hace el silencio no eres consciente de lo que está pasando. También, otro momento que me ha marcado es ver en directo nadar a Michael Phelps".

Plantilla de la Selección que se colgó el oro en Barcelona 92

A pesar de haber visto a dos leyendas del deporte en directo, Juanma Castaño ha desvelado los motivos por los que ha elegido la medalla de fútbol de España en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92: "Es la primera gran alegría que nos dio el fútbol a nuestra generación. Vivimos aquella final en el Camp Nou de una manera muy especial".

Audio

Por último, Isaac Avilés le preguntó si la gente vivió aquella final como un acontecimiento futbolístico semejante a una final de Eurocopa o Mundial y Juanma fue contundente en su respuesta: "La verdad que no. En realidad formaba parte de un todo, que eran los Juegos Olímpicos. Formaba parte de una explosión generalizada de euforia que había en el país. Eran tantas cosas cada día que formó parte de una alegría generalizada". Para finalizar con la sección, Juanma Castaño hizo un pronóstico sobre las medallas que ganará España en estos Juegos Olímpicos de París 2024: "Creo que nos vamos a llevar 18 medallas".

