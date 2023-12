Mateu Lahoz, sobre los tres partidos de castigo a Sergio Canales: "Yo no le habría sancionado"

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha estimado el recurso del jugador Sergio Canales contra la sanción de cuatro partidos que recibió la temporada pasada, cuando jugaba en el Betis, por decir que su expulsión contra el Cádiz en Liga fue premeditada por parte del árbitro Antonio Mateu Lahoz.

El jugador acudió a la justicia ordinaria después de que sus recursos no fueran estimados y obtuvo la suspensión cautelar de su castigo cuando ya había cumplido uno de los partidos de sanción. Canales mantuvo que su comportamiento "siempre con los árbitros dentro y fuera del campo ha sido ejemplar, mostrándoles respeto máximo durante toda mi carrera profesional".

El exárbitro de Primera, Mateu Lahoz pasó por los micrófonos de El Partidazo para dar la cara después de la sentencia y fue muy claro con la situación: "Me alegro mucho por Canales", afirmó Mateu. El colegiado valenciano aseguró "que no se debe coartar la libertad de expresión de los jugadores" y confirmó que nadie le preguntó a él por lo ocurrido en aquel momento.

Mateu aseguró que la expulsión del exjugador bético se provocó por las continuas protestas del jugador y también afirmó que "avisó varias veces al jugador" antes de mandarle al túnel de vestuarios. Tras el pitido final, Mateu se ha mostrado a favor de que los jugadores se expresen libremente, de hecho confirmó que abrió las puertas de su vestuario para que Canales y su delegado de campo pudieran hablar con él con libertad.

Mateu no se mostró contento con la decisión del Comité Técnico de Árbitros de sancionar a Canales por sus palabras: "Yo no habría sancionado a Canales. Que el comité sancione a un jugador no es nuestra responsabilidad y además con ese tipo de acciones no nos protegen a los árbitros". Por último, Mateu fue categórico con la siguiente afirmación: "Nuestros errores son honestos e imparciales. No queremos hacer daño a nadie".