Marcelino García Toral, en El Partidazo de COPE: "Ahora mismo prefiero entrenar fuera de España"

Marcelino García Toral ha roto su silencio este jueves en El Partidazo de COPE. El asturiano ha concedido su primera entrevista desde que fuese destituido como entrenador del Valencia, en septiembre del año 2019.

“Considero que cuando no estoy trabajando, respeto a los que sí que lo están haciendo, por eso no me gusta estar de forma constante en la prensa”, ha reconocido Marcelino. “No creo que deba estar apareciendo en los medios”, ha añadido.

El exentrenador valencianista ha repasado cómo fue su etapa en el equipo ‘che’ y su relación con la actual cúpula del club. “En pretemporada tuvimos una conversación en Singapur, nos dijeron que todo seguía igual y al día siguiente ya vimos que no cumplían lo que nos habían dicho”, ha explicado. “En una mesa cara a cara es donde se solucionan las cosas y donde se ven las mentiras”, ha asegurado el asturiano.

Sobre su salida, el técnico ha desvelado que Anil Murthy ni se despidió de él. “Cuando me destituyeron no me vi con Anil Murthy, me lo dijo Mateu Alemany”, ha dicho. “Si me encontrase con Anil Murthy no tendría interés en saludarle”, ha reconocido.

“Nos obligaron a 'tirar' la Copa del Rey”

Un apoyo que Marcelino no sintió por parte de los dirigentes del Valencia pero sí de sus futbolistas, a quienes les está plenamente agradecido. “No es verdad que la plantilla del Valencia sea conflictiva. Yo conviví con esos futbolistas y desde el año 2003 he tenido pocas plantillas con un nivel personal como ese”, ha relatado.

La última temporada del técnico asturiando en el conjunto valencianista terminó con la consecución del título de Copa del Rey. Un título que no hacía especial ilusión a la cúpula del club. "Nos obligaron a tirar la Copa del Rey", ha reconocido el propio técnico a la pregunta de Joseba Larrañaga. "El día antes de jugar contra el Getafe el partido de vuelta, una persona cercana a mí me dijo que tirase la Copa y que no pusiese al mejor equipo", ha desvelado.

Además, sobre la situación que está viviendo ahora Javi Gracia, Marcelino cree que “la forma de proceder es muy similar. “Lo de Javi Gracia es la continuación de lo que viví yo, un día le dicen una cosa y al día siguiente hacen otra”, ha dicho.

“Algún equipo español me ha llamado, pero mi idea es entrenar fuera”

Marcelino también ha reconocido que algún equipo español le ha contactado en las últimas fechas. “Estuvimos hablando con el Celta pero mi primera idea es irme fuera a entrenar”, ha reconocido. Además, sobre una posible vuelta al Valencia, el técnico asturiano cree que “fue un proceso inacabado”. “¿Que si volvería? Pues claro”, ha dicho.