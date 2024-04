Manolo Lama sorprende con su opinión sobre la tarjeta roja a Araujo en Montjuic: "Para mí..."

El Barcelona ha caído en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra un PSG que salió desde el pitido inicial a buscar el gol y a intentar remontar la eliminatoria. Los primeros minutos fueron de dominio total del conjunto parisino, pero no eran capaces de penetrar la línea defensiva planteada por Xavi. Además, el Barcelona se encontró con un gol tras una espectacular jugada de Lamine Yamal por la banda derecha y un centro medido a Raphinha, que terminó empujando el balón con su rodilla izquierda y con algo de fortuna.

Ronald Araújo protesta su expulsión en el Barcelona - PSG | EFE

La acción que ha condicionado la eliminatoria

En el minuto 30, el central uruguayo del Barcelona, Ronald Araujo, derribó a Barcola cuando el extremo francés encaraba en solitario la portería del Barcelona. El árbitro no dudó en sancionar con tarjeta roja y el caos se apoderó del banquillo azulgrana. En este momento, Xavi protestó de manera tan aireada que recibió la tarjeta amarilla por el tono empleado en la queja. Más tarde sería expulsado por darle una patada al protector de una de las cámaras.

Tras el pitido final, Xavi no ha dudado en criticar con dureza esta decisión y ha afirmado que esta acción ha condicionado completamente la vuelta de la eliminatoria: "Nos vamos contrariados, enrabietados porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. Cuando jugamos once contra once, creo que estábamos bien situados en defensa. Hay otra eliminatoria a partir de esa jugada. Fue demasiado pitar roja en aquella jugada. No es bueno para el fútbol quedarse con diez futbolistas y ahí hay otro partido".

El técnico español insistió en esta idea cada vez que era cuestionado en sala de prensa: "A mí me gusta jugar once contra once todos los minutos. Sabemos que hay expulsiones el fútbol, pero esta es innecesaria", apostilló el preparador egarense, quien tras el encuentro se dirigió al colegiado Istvan Kovacs para decirle que estuvo "muy mal" y que su actuación fue "un desastre".

Xavi Hernández, expulsado durante en Barcelona - PSG | EFE

Lo cierto es que desde esta acción, el PSG ha sido un vendaval ofensivo y el Barcelona no ha podido cubrir todos los espacios que el partido y los propios jugadores del equipo parisino generaban. Tuvieron ocasiones para empatar la eliminatoria, pero a la hora de replegar y defender, las dificultades del Barcelona han sido notables.

Ter Stegen fue uno de los jugadores que salieron a dar la cara y aseguró que si "el árbitro pita esa falta" es su deber expulsar al jugador, pero aseguró que afectó al curso del encuentro: "La expulsión afectó, porque con diez jugadores fue otro partido. Nosotros lo teníamos todo a favor. En el minuto 40 nos empatan con un golazo. Nos hubiera gustado llegar a la media parte con una ventaja de dos goles, al menos para competir mejor todavía. Al final tuvimos que abrirnos sobre todo con el 3-1".

La opinión de El Partidazo sobre la expulsión de Araujo

Esta acción fue analizada y juzgada por los tertulianos de El Partidazo y para sorpresa de algunos, no todos estaban de acuerdo con la decisión del colegiado. El primero en dar su opinión fue David Sánchez, quien calificó como "una metedura de pata" la acción del defensa central y al que catalogó como el "gran culpable" de lo ocurrido en la vuelta de los cuartos de final.

El siguiente en asegurar que era tarjeta roja fue Paco González. El presentador de Tiempo de Juego se lamentó porque Araujo pone el brazo sobre la cara de Barcola y para él, es la acción que determina la falta final. Y cuando todas las opiniones parecían que iban en la misma dirección, habló Manolo Lama.

Audio

El comentarista del Real Madrid en Tiempo de Juego afirmó que para él "no había falta" y que en caso de sancionar la acción, la tarjeta roja era obligatoria según el reglamento. A esta opinión se sumaron Fernando Evangelio y Gonzalo Miró. Los últimos en opinar fueron MiguelRico y Dani Senabre que no dudaron en afirmar que esa acción merecía la máxima sanción.

