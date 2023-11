Manolo Lama revela la historia que no conocías de Rodrigo Riquelme en el Atlético: "Desafió a la dirección"

Rodrigo Riquelme ha roto la puerta en el Atlético de Madrid. Los seguidores del fútbol eran conscientes de las buenas condiciones que tiene un futbolista que ya maravilló la pasada temporada en Girona. Pero algunos podían dudar de su adaptación a Cholo Simeone que le ha sentado como un guante. Y es que Roro está muy mentalizado de querer estar en el club rojiblanco. Con la ambición que tiene, tal y como reveló Manolo Lama en El Partidazo de COPE, su mentalidad para adaptarse a cualquier posición y sus cualidades futbolísticas, no hay duda de que es una perla.

Está compitiendo por la titularidad en el carril izquierdo con Samu Lino, pero en lo que llevamos de temporada, el jugador ha mostrado que está capacitado para ser un jugador clave. Ha participado en 15 partidos, tanto en LaLiga como en Champions League, y ya lleva contabilizados dos goles y una asistencia. Además, hace poco también vivió su primera convocatoria con la selección absoluta. Varios equipos lo pretendieron este verano, pero después de muchos años alejado del club de su vida, decidió quedarse. El Atlético de Madrid debe estar agradecido con esta decisión.

El Cholo sigue ganando sin importar las circunstancias gracias a una plantilla más comprometida que nunca. Quizá no haya tantos nombres de caché internacional, pero los prospectos de la cantera por los que está apostando Simeone están dando un rendimiento sideral. Que se lo digan, por ejemplo, a Rodrigo Riquelme. El año pasado fue uno de los jóvenes revelación de LaLiga con el Girona, y aunque pareciese que no tendría hueco, es prácticamente titular indiscutible para el técnico argentino. Tanto, que ante el Feyenoord le empleó de carrilero izquierdo.





Fue una oportunidad para demostrar que además de ser buenísimo y de tener un futuro brillante por delante, hará todo lo que haya que hacer para ayudar al equipo. Se tomó en serio su tarea, porque la UEFA le eligió como MVP del encuentro. Cuando se enteró, su respuesta no pudo ser más auténtica: "¿Para mí? ¿Me estás vacilando? Me estás vacilando, ¿verdad?". "No me lo puedo creer, ¿es en serio? No me lo creo todavía", continuaba incrédulo, "para mí es especial porque he estado mucho tiempo peleando por jugar aquí, en el Atlético de Madrid, en el club de mi vida".

"Desafió a la dirección"

"Este chaval desafió a la dirección deportiva del Atlético de Madrid", comienza Manolo Lama, "y no sé si os acordáis de que se marchó a Inglaterra a jugar en la segunda división inglesa, porque este chaval, él y su familia, y sus representantes vieron claramente que tenía una proyección tremenda y el chaval dijo: yo no estoy para jugar en el Atleti B que está jugando en Tercera RFEF". El periodista revela que "le señalaron diciendo": "Como te vayas, no vas a volver". Está claro que todo eso hizo que se motivara y regresara con más ganas.

Manolo Lama señala que "a base de trabajo, a base de espectáculo, a base de fútbol, se ganó volver, fue valiente marchándose al Girona, hizo una gran temporada y era un chaval que en un primer momento no le entraba al Cholo por el ojo". Riquelme "se pegó una paliza jugando de carrilero, subiendo y bajando, porque calidad, el Cholo, sabe que tiene, dribling, el Cholo, sabe que tiene, uno contra uno tiene, pero el Cholo te exige más cosas y lo que le exigía era currar para atrás": "En el momento que ha currado, este chaval va a ser mucho tiempo titular en el Atleti".