La genial reacción de Riquelme tras ser elegido MVP del Feyenoord-Atlético: "¿Me estás vacilando?"

Rodrigo Riquelme recibía este martes el MVP del partido entre el Feyenoord y el Atlético de Madrid de la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El canterano rojiblanco era elegido como el mejor del encuentro por la UEFA y al término del mismo recibía el galardón sobre el césped de De Kuip.

El vídeo de la entrega se ha vuelto viral por la incredulidad de un Riquelme que en un primer momento pregunta a la chica que le hace entrega del MVP si le está vacilando y que no termina de asimilar lo que está ocurriendo. El ‘roro’ cree que está siendo víctima de una broma y hasta que no pasan unos segundos no asimila que todo es cierto.

El canterano besa el pequeño trofeo con forma de balón y repite en varias ocasiones "no me lo creo" antes de asegurar que "nunca pensé que ganaría un MVP en un partido de la Champions League, he estado mucho tiempo peleando por poder jugar en el Atlético de Madrid, el equipo de mi vida".