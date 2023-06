Manolo Lama explica lo que se juega Mbappé si no se queda hasta 2025: "El Real Madrid jamás podría pagarlo"

Kylian Mbappé no quiere ejercer su opción de ampliar su contrato con el Paris Saint-Germain más allá de 2024, pero sí tiene intención de quedarse en el club este verano. Si nada cambia, se encontraría libre en junio de ese año, momento en el que el Real Madrid, según ha venido informando Melchor Ruiz en 'El Partidazo de COPE', sí se plantea su llegada. Mientras tanto, RMC informó la noche de este miércoles que el jugador galo está estudiando hacer un documental sobre su último año en el PSG y aseguró que el equipo se sigue planteando la salida del '7' en el actual mercado de fichajes.

El culebrón del verano, el de Kylian Mbappé, parece como las canciones habituales del período estival y vuelve a revolucionar el mercado de fichajes europeo. La salida de Karim Benzema podría ayudar a que los blancos decidieran ficharle ya, aunque para que eso ocurra debería de tener más gestos el jugador con la entidad, a la que hizo esperar el año pasado para ver cómo finalmente se vinculaba de nuevo con los parisinos. La partida no ha hecho más que empezar y quedan muchas vacaciones por delante, ya que la temporada da sus últimos coletazos con la Nations League que puedes seguir en 'Tiempo de Juego'.

Este miércoles también volvió a aparecer un actor del pasado; Emmanuel Macron. Múltiples factores han influido en la decisión del extremo y del París Saint-Germain en cada ventana estival de traspasos, especialmente el año pasado, cuando recibió a sus 23 años presiones públicas y ocultas de toda índole. Una fue la del presidente de la República, que convirtió su culebrón en un asunto de Estado. Ha vuelto a dejar claro que se manchará las manos si es necesario para garantizar su continuidad en el PSG: "No sé lo que está pasando, pero voy a presionarle para que se quede".

Mbappé tiene un bono de fidelidad con los que irá cobrando una gran cantidad de millones a final de cada temporada. Si no se va en 2023, es decir, sigue en el PSG más allá de la presente temporada, cobrará 70 millones únicamente por continuar. Esa cantidad aumentará en 2024 hasta los 80 millones de euros y un año después, en 2025, alcanzaría los 90. En este último caso, si cumple su palabra, ya no contaría con ellos, pero sí con 150 millones. Manolo Lama tiene en cuenta en 'El Partidazo de COPE' esta información con la que Kylian gana dinero por el simple hecho de cumplir el contrato.

? ¿El @realmadrid fichará a @KMbappe este verano?



?? Paco González, en el @partidazocope:



? "En el Madrid no le dan nada de bola a este asunto de Mbappé. No se lo creen"



?? "Eso sí, no van a apagar el móvil. Si llama Mbappé, lo van a coger"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/UEEyzQ1BB1