Macron, sobre Kylian Mbappé: "Voy a presionar para que se quede"

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este miércoles que va a presionar a favor de que el delantero estrella del París Saint-Germain (PSG) y de la selección gala Kylian Mbappé se quede en Francia, en medio del revuelo por su posible salida del club parisino.



"No tengo primicias, pero voy a presionar a favor", aseveró Macron durante una visita al salón tecnológico VivaTech, después de que un periodista le preguntase si sabía algo acerca de la permanencia de Mbappé en la capital francesa.

A pesar de ser un reconocido hincha del gran rival del PSG, el Olympique de Marsella, Macron ya se involucró en 2022 para intentar asegurar que el atacante de 24 años se quedara en Francia, cuando estuvo a punto de firmar por el Real Madrid.



En aquel momento, Macron justificó su decisión de inmiscuirse en el caso asegurando que el deber de un presidente es "defender a su país".



Meses después, el propio jugador explicó que lo que Macron hizo fue recalcarle su importancia para Francia.



El jugador confirmó el lunes pasado su deseo de no renovar su contrato y dejar el club parisino al final de la próxima temporada, sin activar la opción de extensión hasta 2025.



El PSG, por su parte, no parece dispuesto permitir que su jugador insignia, uno de los mejores del mundo, se marche gratis.



"La puerta estará abierta. Hemos comenzado la fase 2 del nuevo proyecto, que se basa sobre el colectivo y no sobre lo individual. Si tenemos que reconstruir, lo haremos", aseguró una fuente del club este miércoles en L'Equipe.