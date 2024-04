Manolo Lama escucha la defensa de Xavi Hernández a Araújo y salta: "Que le pregunte a Gündogan"

El Barcelona consiguió una importante victoria ante el Valencia en el partido que cerraba la 33ª jornada de Primera División. Fermín marcó el 1-0 con un gran cabezazo a pase de Raphinha pero la ventaja le duró poco tiempo porque, antes del descanso, llegaron los dos goles de Valencia. El primero lo marcó Hugo Duro, aprovechando un fallo tremendo de Ter Stegen y marcando a puerta vacía. El portero azulgrana quiso picar la pelota por encima del delantero pero el balón acabó dando en el pecho de Hugo Duro, que controló fácilmente y marcó el 1-1.

Poco después, un balón largo lo aprovechaba Peter para meterse en el área, donde sufría un penalti clarísimo de Araujo que acababa convirtiendo Pepelu en el 1-2. Y cuando parecía que los hombres de Baraja se iban a marchar con ventaja en el marcador, ocurría una de las jugadas claves del encuentro: un pase atrás hacia Mamardashvili lo controlaba mal el portero, y Lamine Yamal tocaba la pelota, que acaba dando fuera del área en la mano del georgiano. Tras la revisión del VAR, donde estaba Jaime Latre, el árbitro principal De Burgos Bengoetxea expulsaba al portero, por el que salía Jaume Domenech.

Polémica segunda parte

La segunda parte empezó con una polémica doble. El Valencia pidió un penalti de Iñigo Martínez a Peter pero el árbitro entendió que el central tocaba la pelota antes de golpear al valencianista. Aunque De Burgos Bengoetxea ordenaba seguir la jugada, Pedro Martín comentó en Tiempo de Juego que para él era penalti por Iñigo tocaba antes el balón pero sin despejarlo claramente.

Tras esa jugada, un córner sacado por Gündogan lo remató Lewandowski al primer palo y ponía el 2-2 en el marcador. En la repetición se veía que Fermín estaba en fuera de juego al lado de Jaume, pero tras la revisión del VAR, el árbitro concedió el gol.

Los azulgranas acosaron el área valencianista durante la segunda parte pero Ter Stegen se pudo llevar un gran susto. En un contragolpe ché, Diego López logró quedarse solo delante del portero alemán después de una larga carrera y, en el momento de disparar, llegó Pedri para tocar la pelota por detrás y evitar el gol.

Después de este susto el Barcelona continuó atacando y fue cuando apareció Lewandowski, primero con un gol de cabeza después de que Araujo tocara un saque de esquina; y luego, en del descuento, con un golazo de falta directa que entraba pegado al palo derecho de Jaume.

Araujo, otra vez señalado

En este partido, Ronald Araujo volvió a quedar señalado, al igual que le pasó en la eliminatoria de Champions contra el PSG. El central uruguayo, en ese partido de cuartos de final, fue expulsado con roja directa y a partir de ahí los azulgranas fueron goleados por los hombres de Luis Enrique. Y contra el Valencia, con 1-1 en el marcador, provocó un penalti clarísimo al llevarse por delante a Peter.

Xavi defendió a Ronald Araujo, autor del penalti que posibilitó el gol del 1-2 del Valencia, al asegurar que "ha salvado muchas veces" al equipo; y evitó pronunciarse sobre el futuro de Robert Lewandowski, al que elogió: "Es nuestro goleador, un ejemplo en el vestuario. Mete este triplete porque tiene ganas, carácter y coraje".

Y Manolo Lama recordó en El Partidazo de COPE una de las polémicas de las últimas semanas, cuando Gündogan reprochó el error de Araujo contra el PSG diciendo que "Es duro decirlo... Pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol". Y por eso Lama bromeó, después de escuchar a Xavi, diciendo que "hay que preguntar a Gündogan".

