Maldini deja claro qué es lo único que le costaría la presidencia del Barcelona a Laporta: "El fútbol es así"

Este martes, Joan Laporta dio una rueda de prensa de más de una hora y media en las que dio explicaciones sobre toda la polémica el problema con la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. El presidente del Barcelona, además de hablar sobre esto, ha respondido todas las preguntas hechas por la prensa sobre todos los temas de actualidad que rodean al club azulgrana, ante 100 periodistas acreditados y toda su junta directiva, que abarrotó la sala de prensa del equipo.

Laporta empezó diciendo que “queda confirmada la fortaleza del Barça y desmiente el relato apocalíptico del Barça que se ha hecho por mala fe o por otras cosas”. Y esto fue uno de los puntos fuerte de sus palabras, las duras críticas a la oposición que ha llegado a pedir su dimisión durante las últimas semanas, y a la prensa, a la que acusó de hablar de un tema en el que el club seguía trabajando para aclararlo: “Van a tener que trabajar mucho desde dentro y fuera para tumbarnos, tendrán que trabajarlo mucho más”.

La rueda de prensa estuvo ausente de autocrítica por parte de Joan Laporta, que explicó que las palabras de Raphinha en las que dijo que la polémica del 'Caso Olmo' podía complicar que algunos jugadores quisieran fichar por el Barcelona en el futuro, las dijo porque “lo engañaron con estas preguntas envolventes que le hicieron y en ese momento el jugador estaba abatido”.

Una de las acciones que más se le han criticado fue el corte de mangas que realizó el pasado miércoles, poco después de conocer la cautelar otorgada por el CSD en el 'Caso Olmo', en la semifinal de la Supercopa de España, que luego repitió en la zona del palco, junto a insultos y gritos de 'hijos de puta'. Laporta aclaró que "Tenía una euforia contenida porque habíamos conseguido una cosa díficil contra todo y contra todos, como siempre y tuve una reacción, pero en ningún caso no insulté a nadie y no cogí a nadie del cuello. No insulté a nadie. Solo le dije al presidente de la RFEF lo que pensaba. No hice nada de lo que dicen. Proferí unas palabras en un marco de una euforia, que tenía parte de indignación. Con los presidentes de las Territoriales, nada más lejos de la realidad. No iba con ellos”. Mónica Marchante respondió a estas palabras en El Partidazo de COPE, dejando claro que el presidente culé miente porque ella escuchó esos insultos mientras se encontraba trabajando en el palco del estadio.

Laporta aprovechó para criticar duramente el trabajo hecho por la oposición después de que la Liga y la RFEF eliminaran las fichas de Dani Olmo y Pau Víctor el pasado 1 de enero. Víctor Font y los grupos opositores, con Jordi Farré a la cabeza, hablaron de hacer una moción de censura contra Joan Laporta. Pero después de lograr la cautelar del CSD y de ganar la Supercopa goleando al Real Madrid, el presidente les acusó de querer “desestabilizar al club”

En El Partidazo de COPE hablamos con detalle sobre toda la rueda de prensa del presidente del Barcelona Joan Laporta, que en uno de los momentos afirmó que “¿A alguien se le pasaba por la cabeza que iba a dimitir por una decisión de LaLiga?”. A esto respondió Maldini, que dejó muy claro que "lo único que puede costar el puesto a Laporta es los malos resultados. Efectivamente. Esto es el fútbol, es así. Si hubiera perdido la final contra el Madrid no hubiera hecho esta rueda de prensa tan tajante".