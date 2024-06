Maldini compara el tridente Mbappé, Vinicius y Bellingham con Bale, Benzema y Cristiano: "Puede serlo"

Kylian Mbappé llega a un Real Madrid que ya tiene como estrellas a Vinícius Junior, con el que comparte zona preferida de actuación, y Jude Bellingham. Ambos con más Champions que el francés; dos y una, respectivamente. Los tres conformarán el tridente del futuro del Real Madrid y Maldini lo comparó en El Partidazo de COPE con la BBC.

Kylian Mbappe, de pequeño en la ciudad deportiva del Real Madrid

También tiene dos, un Rodrygo Goes que, tras ganar la decimoquinta, quiso disipar las dudas que él mismo creo días antes sobre su futuro en el conjunto blanco. Pero, como explicaba Maldini a Juanma Castaño en el programa, la sensación es que es el gran "perjudicado" por la llegada del francés.

Los días previos a la final de la Liga de Campeones los marcó, además de la actualidad, las declaraciones de Rodrygo Goes en dos entrevistas en las que dejó su futuro en el aire. Primero, en Dazn. "Sí, bueno, todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero no sé. Los años que he estado aquí fue un placer para mí", dijo.

Unas palabras que aclaró horas más tarde en un comunicado, asegurando que sus palabras estuvieron "sacadas de contexto" y que "no" se le "pasaba por la cabeza" dejar el Real Madrid. Tras ganar en Wembley, Rodrygo quiso cerrar la polémica: "Tengo contrato y la certeza de que voy a seguir".

El tridente

Carlo Ancelotti se encontrará con un panorama parecido al del verano anterior; tendrá que buscar un nuevo esquema para acoplar a sus jugadores. Ya lo hizo, con éxito, con un Jude Bellingham que ha cerrado su primera temporada en el Real Madrid con 23 goles y 13 asistencias; jugando como mediapunta en un 4-4-2 en rombo o como extremo izquierdo en un 4-4-2 en línea.

Kylian Mbappé será presentado en el Bernabéu después de la Eurocopa. Cordon Press.

Quien también demostró su polivalencia es Vinícius Junior. Esta temporada abandonó por momentos la posición de extremo izquierdo para jugar por dentro, convencido por Ancelotti a pesar de las dudas iniciales de ‘Vini’, como reconoció él mismo. Y lo hizo con éxito, como demuestran sus 24 goles, 11 asistencias y su firme candidatura al Balón de Oro.

Además, Rodrygo está en un frente de ataque al que se sumará Mbappé. El brasileño, con 17 tantos y 9 asistencias, ha sido titular indiscutible en los días grandes, volviendo a ser clave en una Champions en la que demostró de nuevo que es su competición fetiche, sobre todo, con dos goles en la eliminatoria contra el Manchester City.

Sin embargo, también pasó por malos momentos. 31 disparos sin gol a finales de 2023 y siete partidos sin marcar en los primeros meses de 2024. Irregularidad en Liga que le costó pasos por el banquillo, con buenas ecuaciones de Brahim y Joselu, pero Ancelotti nunca le perdió la confianza.

"Puede serlo"

"¿Qué delantera te parece más potente, la histórica BBC del Real Madrid o la que formarían Vinicius, Mbappé y Bellingham?", cuestiona Juanma Castaño a Maldini: "Es que claro, la BBC... Es difícil, Es difícil". "Es que Cristiano Ronaldo es incomparable", comienza el especialista en fútbol internacional.

"O sea, Cristiano Ronaldo es mejor que Mbappé para empezar", sentencia Maldini, "yo creo que el mejor Cristiano es mejor que el mejor Mbappé de momento, que Mbappé podría tener más": "Así que podría quedarme con la BBC, pero con un margen muy corto teniendo en cuenta que la BBC serán tres y aquí van a ser dos más Bellingham, que no es delantero".