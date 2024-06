Lunin medita su futuro en el Real Madrid

Lunin se está pensando su futuro. El portero del Real Madrid, clave esta temporada en el título de Liga de los blancos y en la Champions League, donde fue la gran estrella en la tanda de penaltis ante el Manchester City, no sabe si seguirá. Miguel Ángel Díaz informó en El Partidazo de COPE que el portero ucraniano tiene una oferta del Real Madrid para renovar hasta 2029, pero además, tiene también ofertas de otros clubes europeos interesantes que han hecho que se piense qué hacer, como por ejemplo, el Arsenal.

Lunin tiene contrato hasta 2025 pero hay varios factores que pueden estar ayudando a que no quiera renovar. Además de las buenas ofertas que ha recibido, Miguel Ángel Díaz ha contado que el portero tiene una relación fría con Carlo Ancelotti porque cree que no confía en él. El técnico italiano apuesta claramente por Courtois como portero titular, como se vio en la elección del portero belga como titular en la final de la Champions League, a pesar del gran trabajo de Lunin en la competición y a que Courtois había estado de baja toda la temporada por una rotura de ligamentos.

El portero ucraniano ha jugado 21 partidos en Liga, con 17 goles encajados y 10 encuentros en los que ha conseguido mantener su portería a cero. En Champions, ha disputado 8 partidos, con 10 goles encajados. Pero en la máxima competición europea será recordado por su espectacular actuación contra el Manchester City en la eliminatoria de cuartos de final. El ucraniano detuvo dos penaltis en la tanda que dio el pase al equipo blanco a las semifinales.

Los elogios del Zamora de la Liga

Unai Simón, portero titular de la selección española, habló del trabajo de Lunin en la portería blanca blanca. Para el guardameta del Athletic, él mismo no considera, a pesar de ganar el Zamora a guardameta menos goleado de LaLiga EA Sports, que esté “entre los mejores porteros de la competición” y eligió al ucraniano Andriy Lunin, del Real Madrid, como el portero más destacado de la reciente temporada.



“Cada uno tiene su opinión. Yo tampoco me considero que estoy entre los tres mejores porteros de la Liga. Mamardashvili ha hecho un gran campeonato, Ter Stegen y Oblak me siguen pareciendo porteros de talla mundial… Lunin me parece el mejor de la temporada a pesar de que no haya completado los 28 partidos para el Zamora”, dijo durante el día abierto a los medios de comunicación durante la concentración de la selección española.

