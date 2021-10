Luis Suárez actuó de intermediario entre Messi y el Atlético para intentar su fichaje

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, desveló en una entrevista con el diario deportivo argentino 'Olé' que llamó a Luis Suárez para saber si había una mínima posibilidad de que Messi viniese al Atlético de Madrid.



El sueño, la ilusión de poder contar con Messi "duró 3 horas", ya que el Paris Saint-Germain estaba "obsesionado" con su incorporación, aseguró Simeone al diario argentino Olé.





Según informó este martes El Partidazo de COPE, el Atlético de Madrid tenía un plan trazado para fichar a Messi tras su salida del Barcelona. La idea de sondear al astro argentino pasó por la cabeza de Simeone y la primera aproximación fue llamar a Luis Suárez, íntimo amigo del rosarino.

Luis Suárez habló con Miguel Ángel Gil Marín, CEO del club, y le preguntó si tenía la aprobación del club para tantear a Leo Messi. El delantero uruguayo recibió el 'ok' de Gil Marín y, en ese momento, contactó con Messi.





Messi, según informó El Partidazo de COPE, tuvo dos grandes dudas, tras la llamada de Luis Suárez. No quería traicionar al Barcelona en su idea de no jugar en LaLiga si no era con la camiseta azulgrana y cuánto iba a ganar en el Atlético de Madrid. Miguel Ángel Gil Marín solo podía ofrecer 20 millones de euros netos.



Luis Suárez le comunicó a Leo Messi esta información y el ex del Barcelona declinó la propuesta por motivos económicos y por no traicionar al conjunto culé.