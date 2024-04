Luis García-Rey, autor de 'Axel' y 'Loor': "Fantaseo con que el Rey Felipe me diga '¡Hombre, Luis!'"

El Partidazo de COPE contó este lunes con una charla muy interesante con Luis García-Rey. Luis es habitual comentarista deportivo en el programa que dirige Juanma Castaño, pero no deja de sorprendernos el éxito con el que ha comenzado su carrera como escritor. Su visita vino perfecta de cara al Día del Libro.

La edición de este año de Sant Jordi será especial para él. Su reciente novela, 'Loor', ha sido galardonada con el 'Premio Primavera de Novela 2024', lo que le va a permitir compartir un almuerzo con, entre otros, los Reyes de España. "Fantaseo con que el Rey me diga '¡hombre, Luis!'", bromeaba tras una particular pregunta de David Sánchez.

'Loor' es la segunda novela del escritor gallego, tras el éxito de 'Axel': "Es un segundo caso. Son los mismos policías, pero se pueden leer de forma independiente. Pero la trama en 'Loor' está más urdida y el final está mejor, sorprende y está muy bien. ¡Está mal que lo diga yo!".

Portada de 'Loor', segunda novela de Luis García-Rey

La crítica, por ahora, se porta bien con él: "Los lectores son cariñosos. No hay 'haters', como en el periodismo deportivo". No solo la acogida por parte de los lectores es positiva, sino por parte de los especialistas en literatura: "La crítica es súper positiva, incluso algunos ven cosas que ni tan siquiera yo veo o había pensado. Y cuando la crítica no es buena, me protejo, pienso que no lo han entendido bien", reflexionó.

Que pueda haber tercer, cuarto o quinto thriller "dependerá de la acogida", aunque confesó que "ahora mismo no pienso en un tercer caso".