AUDIO: Los candidatos a la presidencia del Barcelona, a 72 horas de las elecciones, en El Partidazo de COPE

Los candidatos a las elecciones presidenciales del FC Barcelona Toni Freixa, Víctor Font y Joan Laporta finalizan la campaña electoral en El Partidazo de COPE. A 72 horas de la jornada electoral, este domingo siete de marzo, los tres candidatos se reúnen para valorar su campaña electoral.

TONI FREIXA: “Espero que el resto de candidaturas pongan su trabajo al servicio del club”

Toni Freixa

Sobre el anuncio del patrocinador de 60M de euros en la camiseta

“Estamos ultimando esas negaciones para la temporada 22-23. Todo lo que hacemos es para el club, espero que lo que hayan hecho el resto de candidaturas lo pongan al servicio del club”.

¿Te arrepientes de abrazarte con Laporta y Font tras el gol de Piqueé la Sevilla?

“Es el único momento que estuvimos de acuerdo los tres. Ayer con el gol de Piqué. Me tiró las gafas a la fila de adelante. Un momento de euforia, épica con gol en el último minuto, reacción lógica de quien siente el Barça”.

¿Has ganado votos con el fichaje de tres jugadores diferenciales?

“Desde determinados altavoces se nos ha tratado de silenciar, nosotros solo hemos presentado nuestro trabajo. Con independencia de que pueda dar rédito o no. Hemos demostrado que el club no se gestiona escondiéndose ni rectificando cada día”.

Sobre el 'Barçagate'

“También leí el informe de Sandro Rosell y resultó que era inocente. Hay que saber cómo funciona la presunción de inocencia. No es casual que todo esto suceda al inicio de esta semana. Esto se ha hecho con una determinada intención. Se atenta contra la independencia del club. El club es de los socios”.

¿Quién te ha copiado más, Font o Laporta?

“Pues no lo sé, uno espero que muchas de las cosas que hizo no las repita y el otro rectificaba cada día”.

Sus opciones de ganar

“Las suficiente, un 7”.

Aceptarías una oferta del ganador

“Yo siempre estoy a disposición del club”.

¿Se te ha hecho larga la campaña?

“No, me gusta hablar del Barça y hablar con los socios”.

¿Cuánto dinero os habéis gastado en la campaña?

“Una cosa es transparencia y otra dar datos que no se deben hacer públicos. A partir de 500 mil euros, pues según cuantos spots vean en la televisión y anuncios”.

¿Es Bartomeu el peor presidente de la historia del Barcelona?

“No me gusta poner etiquetas porque es injusto. Ha habido 40 presidentes en la historia. Se recuerda la parte final, pero ha habido luces y sombras. Yo le gradezco todo lo bueno que ha intentado hacer”.

¿Quién quieres que gane la Eurocopa?

“La selección española”.

¿Atleti o Madrid el domingo?

“Que gane el Atlético”.

VICTOR FONT: “Koeman es parte de la estructura y contamos con él”

Víctor Font

El abrazo con Freixa y Laporta tras el gol de Piqué al Sevilla

“Nos abrazamos, dimos las manos, la situación era un poco…. Estábamos en el palco a mitad de ocupación y celebramos como si estuviésemos casi en casa”.

Valore su campaña

“No tenía experiencia ni expectativas, pero estoy contento. Durante la campaña es cuando hay mayor atención de los socios y nos ha permitido explicar el trabajo que hicimos estos años. Proponemos un cambio de modelo de club”.

Fichaje de Xavi como entrenador

“Koeman es parte de la estructura y contamos con él”.

¿Freixa o Laporta?

“Me caen bien los dos, pero conozco más a Laporta”.

De 0 a 10 opciones de ganar

“Tengo muchas opciones, percibimos lo que pasó en 2003, en los últimos 8-9 días, los socios que querían un cambio radical, romper con el pasado, que hubiera gente nueva en el club, la sensación es la misma. Lo viví de cerca en 2003 y lo estoy viendo ahora también. Estamos convencidos de que el domingo podremos representar a todos los culés”.

¿Se te ha hecho larga la campaña?

“No, ha sido larga, pero desde agosto, del 8-2, estamos a tope, nos pusimos a trabajar y no hemos parado. Ha sido apasionante y los últimos días aún más”.

Cuánto dinero gastó en la campaña

“Tenemos que hacer el recuento final, nuestra voluntad de trasparencia es total. Cuando gobernemos el club será igual. Estará alrededor de los 800 mil euros”.

¿Es Bartomeu el peor presidente de la historia del FC Barcelona?

“No conozco el trabajo de todos los presidentes, pero seguro que viendo cómo está el club, estará arriba de la lista”.

¿Quién quieres que gane la Eurocopa?

“La selección española”.

Atleti o Madrid el domingo

“Que gane el Atlético”.

JOAN LAPORTA: “La pancarta fue en un punto de inflexión en la campaña”

Joan Laporta

¿Se siente el gran favorito?

“Voy con moral de ganador, pero no sé, faltan tres días, hasta que no se haya votado no podré contestarle. Veo que estamos bien posicionados”.

¿Quién está más confiado en su entorno?

“Ninguno, estamos todos en la misma línea. Hay que seguir concentrados, seguir explicando nuestro proyecto a los socios y mañana tendremos un día interesante con un debate y será el último día de campaña. Espero que sea una fiesta del barcelonismo”.

Abrazo con Freixa y Font

“Fue un partido épico con un gol en el último minuto y que todos los culés estábamos sufriendo. Encima lo hizo Piqué que hizo un partidazo, con la lesión, sale del campo, vuelve a entrar y acaba marcando el gol”.

¿Habrá pancarta en Madrid si gana?

“No, ya se enterarán si ganó, no hace falta anunciarlo”.

De 0 a 10 opciones de ganar

“Tengo opciones, voy con mentalidad ganadora. Hemos mantenido el ritmo de campaña, se ha hecho muy buena y nos puede llevar a ganar las elecciones. Hay que acabar el partido”.

Oferta del ganador

“No aceptaría una oferta, pero a quien gane hay que apoyarle. Mi función será no molestar y si me piden ayuda, ayudar. Pero no para estar en una junta directiva en un proyecto que no comparto. Tengo mi modelo que ya sé que tiene éxito. Que cada uno desarrolle su proyecto”.

Dinero gastado en la campaña

“Hemos gastado un millón de euros, no llega”.

¿Es Barotmeu el peor presidente?

“La historia dirá, yo no lo valoro”.

Lo mejor de la campaña

“Ha tenido momento impactantes, la presentación y la lona fue un antes y un después en relación a las candidaturas. Era propio de mi forma de ser. La cantidad de firmas, es una buena muestra de que se ha trabajado muy bien. Hemos explicado muy bien el programa, ha tenido mucha aceptación. En la sede se respiraba fútbol, y barcelonismo”.

Lo peor de la campaña

“Evaluábamos la campaña semana a semana y decíamos, una semana más 0 errores. Mi equipo de campaña ni un error”.

¿Quién quieres que gane la Eurocopa?

“Pues quien juegue mejor. Si se llevan una alegría mis amigos, pues mejor”.

Atleti o Madrid para el domingo

“Nos iría bien que gane uno que no quiero que gane. Creo que si empatan los pillaremos igual”.