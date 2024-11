Cómo llevó Casadó acudir a 50 convocatorias con el Barcelona para jugar cuatro partidos: "Se te viene a la cabeza..."

Marc Casadó le contó a Juanma Castaño cómo gestionó ese momento tan particular de su carrera con el primer equipo del Barcelona

Si algo dejó claro Marc Casadó en la entrevista que concedió este miércoles en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, es que su transición desde la cantera al primer equipo del Barcelona ha estado marcado por la disciplina y la paciencia suficiente como para aprovechar cada oportunidad hasta llegar a ser un futbolista joven, pero indispensable tanto para su entrenador en el Barcelona, Hansi Flick, como ahora para el seleccionador español, Luis de la Fuente.

Casadó tiene tan solo 21 años, y toda una vida dedicada al Barcelona. Esta temporada suma, hasta la fecha de la entrevista, quince partidos con la primera plantilla. Pero sabe que el camino no ha sido siempre así.

El futbolista admitió que uno de los aspectos más duros de su experiencia fue el estar convocado en una gran cantidad de partidos, pero sin llegar a saltar al campo: "Sí, en los últimos dos años tuve casi 50 convocatorias… Jugué cuatro partidos, creo. O sea, 45 partidos sin jugar", confesó.

Son unas cifras con las que cualquier futbolista podría desesperarse. Sin embargo, siendo consciente de que su momento estaba por llegar, supo esperar con la disciplina necesaria.

De hecho, el dato le sorprendió al mismo Juanma Castaño, que le preguntó si llevaba la cuenta de partidos en los que 'chupó' banquillo, una y otra vez.

Marc Casadó, en El Partidazo de COPE

Hasta entonces, su trabajo no era otro que el de empaparse "escuchando charlas tácticas, yendo a convocatorias, estando en el banquillo..." Y no siempre llegaba a calentar: "Alguna vez, pero tampoco muchas". Y aún así, fue paciente.

Castaño le preguntó si no terminaba cabreándose con la situación y si no llegó a perder la paciencia: "Bueno, son momentos que…", reflexionaba en voz alta el jugador que reconocía que "se te vienen a la cabeza esas cosas, pero… Como te digo, al principio sí que lo pasé un poco peor, la temporada pasada, porque yo esperaba tener más protagonismo, pero no se dio", reconoció, haciendo alusión a esa temporada tan complicada en la que a Xavi Hernández se le cuestionaba prácticamente tras cada jornada, y en la que los canteranos tuvieron un papel destacado en el primer equipo.

"Y sí que es verdad que después, había veces que tampoco podía jugar con el filial. De hecho, al final de temporada me acuerdo que estuve mucho más con el filial", apuntó, pero su conclusión es sencilla: "Al final, yo siempre me he sentido cómodo jugando a fútbol, es lo que siempre quería".

Cordon Press Marc Casadó ha sido el gran descubrimiento del Barcelona esta temporada.

Por ese motivo, Casadó siempre quería jugar: "Si no podía jugar con el primer equipo, quería con el filial para seguir aprendiendo". Al final, esa actitud le ha ayudado "mucho para poder hacer ahora las cosas que estoy haciendo".

Reconoce que Xavi Hernández, al principio, le decía algo por no sacarle en un partido, aunque después, la situación "la normalizas y ya no hablábamos tanto de si jugaba o no. Al final son aprendizajes".

casadó, y su trabajo mental

Durante la entrevista, Miguel Ángel Díaz 'Miguelito' pudo preguntarle a Casadó precisamente por su naturalidad, su personalidad y su "sangre fría" para poder gestionar situaciones como las que comentó con Juanma Castaño, al margen de saber llevar estar en el 'foco' de uno de los mejores clubes del mundo.

Casadó no solo demostró ser disciplinado dentro del vestuario, sino también a nivel mental: "Sí que es algo que he llevado desde pequeño, pero creo que también lo trabajo en todos los aspectos, en cuanto al tema mental, tema físico... Todo el trabajo es para poder dar mi máximo rendimiento en el campo. Y lo que decía también, que creo que estos dos años sin jugar, pero estando en el primer equipo mientras entrenaba con ellos, veía estadios y haciéndolo todo como un jugador más, creo que también me ayudan a verlo todo más normal ahora".