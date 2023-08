Las reacciones al sorprendente '¡atacamos!' de Simeone ante la cámara, en El Partidazo de COPE

Diego Simeone protagonizó una de las imágenes más llamativas de la primera jornada de la nueva temporada.

Se producía durante la pausa de hidratación de la segunda parte del Atlético de Madrid - Granada, con el marcador de 2-1 favorable al equipo madrileño. En ese momento, la cámara se centra sobre el 'corrillo' de los futbolistas del Atlético y una operadora de sonido acerca el micrófono con pértiga a Diego Simeone.

El mensaje del Cholo a sus jugadores se escuchó muy claro: "Vamos a atacar, ¿eh? Vamos a atacar", repitió. "¡Escuchad! Los de atrás, sostengamos el ataque, firmes, sosteniendo el ataque". Sus últimas indicaciones se mezclaron con gritos de "¡A ganar, a ganar!".

El caso es que, casualidad o no, el partido terminó con un gol más a favor del conjunto rojiblanco. Ese 3-1 le permitió dormir como primer líder de la temporada 2023-2024.





Reacciones de incredulidad

Ya durante la narración del partido en Tiempo de Juego, Paco González reaccionaba con una carcajada: "Creo que lo de 'a ganar' lo ha dicho porque sabía que le estaban televisando", opinión refrendada por todos los comentaristas del partido y el propio narrador, Rubén Martín: "Lo estábamos pensando todos".

Tras volver a escuchar el audio en El Partidazo de COPE de este lunes se dirigía al resto de comentaristas con un "tenéis todos mala baba. Os he visto las caras cuando ha sucedido, que no me hace falta ni preguntaros".

Sin embargo, Tomás Guasch, Gonzalo Miró, Juan Gato, Dani Senabre, Roberto Morales y Fernando Evangelio no pasaron la oportunidad de expresar su sorpresa por el mensaje del entrenador argentino.

Guasch comparaba el mensaje de Simeone con unas palabras de 'El Mago', ex entrenador José María Maguregui, a los futbolistas en su etapa del Espanyol: "Cuando yo ponga el dedo hacia adelante... ¡Aquello era magnífico! Creo que la historia del microfonito hay que interpretarla al revés".

Dani Senabre era más retorcido: "¿Y si por culpa del micrófono el equipo ha atacado así de bien?", mientras Juan Gato lamentaba que "no le dáis un cariño al Cholo..."

Incluso en el Whatsapp del programa, algunos oyentes hicieron llegar a El Partidazo de COPE su incrédula opinión sobre lo sucedido durante ese 'cooling break' que tanto está dando que hablar en el arranque liguero.