Las palabras de Juanma Castaño, sobre Robert Moreno: “Es una gran persona, pase lo que pase”

Robert Moreno, seleccionador español, ha reconocido este martes que la desgracia sufrida por Luis Enrique Martínez está "muy reciente", pero que si desea volver a entrenar y se plantease la opción de volver al cargo, él estaría "encantado de dar un paso a un lado".

"Ahora mismo hay una situación muy reciente que tenemos que pensar y no creo que se piense en eso ahora. Pero hay tres ruedas de prensa desde que soy seleccionador que me hubiese gustado no hacer, la de Malta, la de mi presentación y la de hoy", reconoció Robert Moreno en su comparecencia en La Ciudad del Fútbol.

ESCUCHA AQUÍ LAS PALABRAS DE JUANMA CASTAÑO SOBRE ROBERT MORENO



Juanma Castaño ha estado esta mañana en esa rueda de prensa, y el director de 'El Partidazo de COPE', tras escuchar al seleccionador nacional, ha querido dedicarle las siguientes palabras al comienzo del programa:

“Es muy importante que el mundo del deporte además de buenos profesionales, haya buenas personas”

“La respuesta del seleccionador es impecable. Su respuesta dibuja a un tipo honesto, leal, natural y sobre todo agradecido. Luego pasará lo que pase en el terreno de juego con sus decisiones deportivas. Nos la pegaremos o no, pero el seleccionador que tiene España es todo eso. Robert Moreno a lo mejor se la pega con la Selección, pero esto no va a hacer que yo cambie mis palabras hacia él. Es imposible estar mejor. Es tan buena su respuesta que sería muy injusto por nuestra parte que pareciera que es un entrenador o un seleccionador interino mientras vuelve o pudiera volver Luis Enrique. Creo que eso no va a suceder en ningún caso y que Robert Moreno va a ser el seleccionador con todas las consecuencias. Pero insisto, es muy importante que el mundo del deporte además de buenos profesionales, haya buenas personas. No le conozco personalmente, pero hoy ha dado una lección de normalidad. Chapó para Robert Moreno. No sé qué tal entrenador tiene España pero desde luego tiene al frente a una gran persona, y hoy lo ha demostrado”.