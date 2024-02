Las imágenes de la crisis en el Cádiz: Kouamé no da la mano a Escalante, los chubasqueros al césped...

La crisis del Cádiz sigue abierta, y parece que se amplía cada día más. Hace unas semanas se producía un cambio en los banquillo. Llega Mauricio Pelliegrino por Sergio González, pero la situación no mejora.

Con Pellegrino al mando de las operaciones, el Cádiz lleva cero goles, y dos puntos. Con este encuentro, el conjunto gaditano lleva 20 partidos sin ganar - 1 de septiembre fue la fecha de la última victoria amarilla - .

A la espera de que termine la jornada, el conjunto gaditano está a tres puntos de la salvación que marca el Mallorca. Club balear que el domingo recibirá al Rayo Vallecano en esta 24ª jornada en Primera División.

Kouamé-Escalante

Corría el minuto 69 del encuentro, cuando se retiraron Escalante y Sobrino y entraron Álex Fernández y Sergi Guardiola. La imagen la protagonizaron Escalante con su compañero Kouamé que se encontraba en el banquillo.

Máxima tensión en el Cádiz: Kouamé le niega la mano a su compañero Escalante cuando fue sustituido durante el encuentro ante el Betis.

Escalante se fue a saludar a Kouamé, sin embargo este no le devolvió el saludó. A pesar de ello, Escalante siguió saludando sin problema al resto de los integrantes presentes en el banquillo gaditano.

Chubasqueros al césped

El Cádiz informaba a primera hora de la tarde que había adquirido "10.000 chubasqueros, que serán repartidos, en caso de lluvia, en ambos fondos y preferencia".

Finalmente, el equipo andaluz tuvo que repartir esos chubasqueros debido a la gran cantidad de agua que cayó sobre la capital gaditana. Al término del choque la noticia estuvo sobre el césped del Nuevo Mirandilla.

El público se mostró muy enfadado por el papel de su equipo, incluso con cánticos en contra de la directiva. Tras esos cánticos, los aficionados pasaron a lanzar los chubasqueros al césped, y en un primer momento, el colegiado De Burgos Bengoetxea llevó uno de ellos al delegado de campo.

En el audio anterior, puedes escuchar a nuestra compañero Conchita Bermejo explicando lo que ocurrió al término del partido y que provocó que el árbitro señalara el final del encuentro unos segundos antes de llegar al término de los 4 minutos de descuento.

El Betis se pone sexto a costa de un Cádiz metido en barrena

El Real Betis Balompié ganó este viernes por 0-2 en su visita al Cádiz CF, con un tanto y una asistencia de Willian José, y se colocó provisionalmente en la sexta posición, tras el inicio de la jornada 24 bajo lluvia en el Estadio Nuevo Mirandilla.

El equipo gaditano encajó el primer gol en el minuto 6, después de que Johnny Cardoso robase el balón a Lucas Pires en la banda derecha; el '4' verdiblanco, fichado este invierno, asistió al área para que Willian José ejecutase un derechazo que, a media altura, entró junto al poste.

Pablo Fornals celebra su gol durante el partido de Liga ante el Cádiz CFEFE

Los locales fallaron luego sus mejores ocasiones, incluyendo una doble de Gonzalo Escalante en los minutos finales del primer tiempo, y lo pagaron caro tras el descanso. Nada más regresar de los vestuarios, transcurridos solo 23 segundos, Pablo Fornals marcó otro gol bético.

Pablo Fornals, en El Partidazo de COPE

El reciente fichaje bético se pasó por los micrófonos de COPE y analizó el encuentro ante el Cádiz, tras debutar como titular con la camiseta verdiblanca.

Un Fornals que dejó unas curiosas declaraciones al señalar que "antes no veía fútbol español porque me parecía aburrido". "He vuelto a verlo hace tres semanas y me ha sorprendido el ritmo de juego", añadió. Escucha la entrevista íntegra en el siguiente audio.

