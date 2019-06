¿Kepa llega para quedarse?

Kepa Arrizabalaga fue el portero elegido por Luis Enrique para enfrentarse a Suecia. El debate de la portería ha regresado en la Selección, tras la segunda titularidad seguida del guardameta del Chelsea.



"Había que darle una oportunidad. Ha hecho mejor temporada que De Gea. En el primer partido serio ha sido titular. Luis Enrique no se casa con nadie. Es muy difícil ser el sustituto de Casillas", ha comentado Manolo Lama durante el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE.



Roberto Palomar cree que el debate en la portería de la Selección no está cerrado. "El puesto de portero estaba cerrado con De Gea, pero se ha ido abriendo por sus actuaciones poco convincentes. Veo un puesto muy abierto todavía".



Para Guille Uzquiano, el portero español del Manchester United "ha tenido una mala suerte increíble". "Kepa se lo ha ganado hasta que falle. Haber jugado los dos partidos - Islas Feroe y Suecia - ya es considerado como el titular. El día que De Gea tenía que parar, ha fallado".



"Ha jugado cuatro años de titular. Es un magnífico portero, pero Kepa sería el portero titular del Real Madrid si Zidane no se hubiera cerrado con Keylor Navas", ha asegurado Tomás Guasch, en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE.