Julen Lopetegui, y el banquillo de la Selección Española: "Fue una gozada; ¿el futuro, quién sabe?"

Julen Lopetegui no llegó a dirigir a la Selección Española en el Mundial de Rusia por apenas dos días porque en a Luis Rubiales no le gustó su acuerdo con el Real Madrid anunciado para esa misma temporada.

Rubiales despidió a Lopetegui de forma precipitada, en una decisión absolutamente impopular incluso dentro del vestuario, y puso en su lugar a Fernando Hierro.

Seis años después, Lopetegui es un hombre feliz liderando los designios del West Ham inglés. Desde la pretemporada que el equipo está llevando estos días en Austria aceptó la llamada de El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, para hablar de la actual Selección, muy diferente a la que él dirigió, y que sueña con meterse en la final de la Eurocopa 2024.

Lopetegui analizó la actualidad de la Selección Española.Reuters

Cuando a Lopetegui le recuerdan aquel despido, opta por tirar de refranero: "Agua pasad no mueve molino", pero recuerda con mucho cariño su paso por la selección absoluta: "Más que una espinita, para mí, entrenar a la Selección fue una gozada. Tengo un recuerdo excepcional", y tampoco desecha la opción de volver, si se diera el caso: "No creo que haya un solo entrenador que no te diga que le gustaría. ¿Quién sabe lo que puede pasar en el futuro? De momento, centrados en el presente".

Un enamorado de la España de la Eurocopa 2024

Lopetegui se manifestó en El Partidazo de COPE como un defensor a ultranza del trabajo de Luis de la Fuente: "Suscribo al 100% sus decisiones", y defendió que las decisiones que ha tomado hasta el momento "se basan en un conocimiento mucho más amplio de lo que podemos tener desde fuera".

No le teme a Mbappé, ya sea con o sin máscara: "Me preocuparía mucho más ver cara de preocupación en mis jugadores. Fijarte en los rivales te vale de poco en este tipo de partidos", comentó.

???? Julen Lopetegui, en @partidazocope, sobre @KMbappe



? "Fijarte en los rivales en este tipo de partidos te vale bien poco"



?? "Lo que más me preocuparía es ver caras de preocupación en mis futbolistas"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/XmwPJHqbqD — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 8, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, valoró la capacidad que tiene De la Fuente de mostrar diferentes opciones en función de lo que pida el partido o el rival en cuestión: "Sacan provecho a todas sus condiciones: cuando juegas con Lamine y Nico es más vertical; y cuando no, tienes más control. Pase o no pase, España ha hecho una gran Eurocopa".