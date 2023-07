El jugador sorpresa que Ancelotti ha probado de 9: "No me lo esperaba"

El Real Madrid ya ha empezado su gira americana, de cara a preparar una temporada, la tercera de Ancelotti, en la que el cuadro blanco aspirará a volver a competir en LALIGA EA SPORTS y en la Champions League, tras un año, el pasado, en el que se quedaron ciertamente lejos en el campeonato doméstico y vapuleados por el Manchester City en semifinales de la máxima competición europea.

Lo hará con un gran cambio: la delantera. Karim Benzema ya no estará comandando el ataque blanco, por lo que se antoja necesario un recambio en esa posición. Pese a la llegada de Joselu, muchos creen que el conjunto blanco necesita un nuevo nombre en ese puesto clave. Kylian Mbappé ha sido el gran exponente de este verano, pero su situación no está, ni mucho menos, resuelta.

Por ello, Ancelotti está probando un nuevo esquema en la pretemporada, de cara a suplir ese problema del 9. Pero no es lo único que está en pruebas, sino también una posibilidad: jugar con un falso 9. En concreto, ha probado con un jugador sorpresa, que podría acabar jugando en la delantera blanca bajo sorpresa. Un nombre del que se habló en El Partidazo de COPE, a raíz de las palabras y las pruebas del míster del Real Madrid. Escucha el fragmento para conocer el nombre del jugador del Real Madrid.

El Partidazo de COPE debate sobre la situación del 9 del Real Madrid: "Es necesario cambiar"

La situación de la delantera del Real Madrid ha cambiado radicalmente en los últimos meses, con el adiós de Karim Benzema rumbo a la liga de Arabia Saudí. El nombre más inmediato que llegó fue uno, a priori, de perfil bajo, pero que ha demostrado grandes cosas con la selección española y en LALIGA EA SPORTS: Joselu. El delantero centro nacido en Frankfurt anotó 16 goles con un Espanyol que descendió a LALIGA HYPERMOTION, quedando como uno de las grandes figuras pese a bajar.

Otro nombre destacado es el de Arda Güler. El turco, con tan solo 18 años, ha dejado buenas sensaciones en sus primeros entrenamientos con el Real Madrid, y viendo los casos de Vinicius o de Rodrygo no sería tan raro que acabe teniendo bastantes minutos este año. Sin embargo, no es un 9, por lo que no entraría en esa quiniela.

Ese fue el gran punto de debate en El Partidazo de COPE: qué va a pasar con ese lugar tan importante, el de killer del Real Madrid. Obviamente, en medio de todo el culebrón de Mbappé, cuyo final parece destinado a llegar después del 31 de julio, fecha a partir la cual su prima de fichaje se multiplica. Escucha el debate de los tertulianos de El Partidazo de COPE sobre la situación de la delantera del conjunto blanco.

El programa de El Partidazo de COPE de este jueves, 20 de julio de 2023

