Juanma Castaño, sobre la precandidatura de Carlos Herrera a la presidencia de la RFEF: "Lo admito"

La precandidatura de Carlos Herrera para las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol empieza a coger tintes de realidad absoluta. Lo que al principio para muchas personas era humo, hoy se ha terminado de confirmar con la entrevista que ha concedido el comunicador de COPE al diario deportivo Marca.

Sede de la Federación Española de Fútbol

¿Qué necesita Carlos Herrera para poder presentarse a estas elecciones?

Para ser candidato oficial a la presidencia de la Federación Española de Fútbol no se requiere de grandes requisitos, aunque el principal parece muy complicado de conseguir, incluso para alguien como Carlos. Lo único necesario es: ser español, mayor de edad y conseguir 21 avales en la Asamblea compuesta por 143 personas. Esto se traduce en que Herrera necesitaría el 15% de los componentes de la Asamblea. Estos tres puntos se especifican en el artículo 36 del Reglamento de la Federación.

La RFEF anuncia los plazos para formar la Asamblea y celebrar elecciones

Según anunció el máximo organismo del fútbol español, tienen ahora un calendario de cara con diferentes plazos para las votaciones. El proceso se abrirá el día 15 de marzo. Desde el 26 de abril se conocerá la nueva Asamblea y en mayo será la votación oficial para elegir nuevo Presidente.

Por otro lado, la Federación "ha solicitado al CSD la reducción de los plazos de aprobación del Reglamento por su Comisión Directiva. De esta manera, de acuerdo a la norma actual, la remisión al CSD deberá realizarse a través de medios electrónicos, con la antelación mínima de un mes a la fecha prevista para el inicio del proceso electoral, un plazo que podrá ser reducido, previo informe del TAD", según el comunicado publicado por esta institución.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las respuestas más llamativas de Carlos Herrera durante su entrevista con Marca

Carlos Herrera durante su entrevista | MARCA

Durante la mañana del martes, el comunicador de COPE ha sido muy claro con algunos asuntos que están a la orden del día en el deporte rey de nuestro país. El fútbol femenino, el VAR, las polémicas arbitrales o el papel de los futbolistas y entrenadores en la Federación han sido los más destacables.

Respecto al fútbol femenino, Carlos Herrera ha sido categórico con la forma de tratar a las mujeres en este deporte y ha sentenciado que el fútbol es un deporte "practicado por seres humanos", no por hombres o mujeres: "El fútbol es el fútbol. Y la Federación española es la Federación española de fútbol. Y el fútbol lo juegan seres humanos, que en ocasiones son hombres y en ocasiones son mujeres. El fútbol femenino ha abierto unas puertas de incorporación al deporte y creado unas ilusiones al cincuenta por ciento de la población que parte de la cual antes no participaba del fútbol y que ahora sí participa. Es una vía que hay que potenciar, aplaudir y casi hasta mimar. El fútbol es el fútbol, lo disputen hombres y mujeres", dijo para el diario deportivo.

Una de las afirmaciones que más ha llamado la atención a muchos espectadores ha sido sobre los árbitros y el VAR. Carlos Herrera ha asegurado que los colegiados en activo no deberían pertenecer a los integrantes de la sala VOR y sus posibles sustitutos ha sorprendido a la mayoría: "Los árbitros en activo no deberían estar en el VAR. Hay árbitros muy capacitados que no están en activo, con una gran experiencia, que podrían quitarle algo de aspereza al propio VAR. Creo que tendría que estar un jugador, porque los jugadores ven cosas que nosotros no vemos. Ellos han jugado al fútbol y saben la intención que tiene una carga o una mano. El VAR debe juzgar jugadas factuales. Es decir, el VAR no puede ser un instrumento que pare para interpretar acciones que lo pueden hacer los árbitros".

El tercer gran pilar de su discurso fue la Supercopa de España, que no dudó en afirmar que la competición se debe jugar en España: "Imagina en Málaga, Sevilla, Oviedo, Canarias... Imagina una ciudad con cuatro grandes equipos". Carlos Herrera también ha asegurado que el modelo de la Supercopa es bueno, pero que los aficionados españoles son quienes deben disfrutar de este acontecimiento futbolístico y deben hacerlo en su país: "El modelo que se ha llevado a Arabia es un modelo que a la gente le gusta y que creo que se podría hacer en España".

Por último, el comunicador de COPE ha asegurado que hay que 'cuidar más' el fútbol base a través de las Federaciones Territoriales, que son los últimos responsables de llegar a los rincones más inhóspitos del fútbol español. Carlos Herrera ha asegurado que cuidar la base de nuestro fútbol nos dará una selección 'más fuerte y fiable'.