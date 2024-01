Juanma Castaño señala a los culpables de cargarse los pasillos como homenaje en el fútbol: "Falta de humildad"

Aunque no hay nada escrito, en el fútbol español es tradición recibir con un pasillo de honor al equipo que acaba de conquistar un título. Pero este jueves no lo habrá en el Metropolitano cuando Atlético de Madrid y Real Madrid salten al campo. Este tema centró mucha atención en El Partidazo de COPE, donde Juanma Castaño hizo esta reflexión.

Hacer el pasillo en el fútbol se refiere a una manera de rendir homenaje muy común en la que los adversarios se disponen en dos filas paralelas mientras el equipo campeón sale al campo. El primer pasillo del que se tiene constancia en Españadata de 1970, y se lo hizo el Athletic al Atlético de Madrid por haber ganado la Liga.

También hay confusión con la terminología. La expresión hacer el pasillo a veces es reinterpretada como hacer el paseíllo, ya que, de la manera que visualmente se desarrolla la ceremonia, el equipo campeón pasea entre los rivales que le reconocen como tal. Según Fundéu, el término correcto es el primero.

Vinicius con la medalla de campeón de la Supercopa de EspañaEFE

En el equipo rojiblanco nadie ha hablado sobre la posibilidad de que el Atlético de Madrid le haga pasillo al Real Madrid este jueves. Es un tema que no sólo no preocupa, sino que ni siquiera se ha valorado. Fue Simeone el que lo confirmó en rueda de prensa y no quiere ninguna distracción para un partido trascendental.

Los pasillos como homenaje en el fútbol

El técnico del Atlético de Madrid reconoció que su equipo no homenajeará al rival y se escudó en su afición para respaldar la decisión: "Tenemos un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo, pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos".

Poco después, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, fue preguntado por la decisión colchonera: "Hay que respetar las decisiones de cada club. Si lo hacen me parece perfecto, si no lo hacen me parece perfecto, pero no le doy mucha importancia a esto. Cuando nos toque a nosotros, elegiremos lo mejor para nosotros".

En los últimos tiempos ha cambiado la concepción de la medida y se ha pasado de considerar el pasillo como una forma de respeto hacia el adversario a una humillación. Se ha puesto demasiado el foco en los casos en los que el encargado del homenaje es el eterno rival y son ya varios los equipos que se han negado a realizarlo para evitar la buscada fotografía.

Diego Simeone gesticula desde el banquillo del Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España frente al Real Madrid. EFE

En la temporada 2021/2022, el Real Madrid se proclamó campeón de LaLiga a falta de cuatro jornadas y el Atlético ya se negó a hacerles pasillo. En 2018 los blancos visitaron el Camp Nou tras conquistar el título liguero el FC Barcelona y tampoco hubo homenaje. Fue una respuesta a lo ocurrido un año antes, cuando, después de ganar el Mundial de Clubes, tampoco lo recibieron.

Juanma Castaño señala a los culpables

El pasillo sólo es un homenaje al campeón, pero en los últimos años se ha convertido en una polémica porque quien lo hace lo siente como una humillación gracias a cierta prensa y a las redes sociales. Esa es la reflexión a la que llegó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE de este miércoles tras conocer la decisión del Atlético.

Será la segunda parada dentro del maratón de partidos entre ambos clubes en apenas un mes. Ya se vieron las caras hace una semana en la Supercopa de España con victoria merengue por 5-3 en la prórroga. Se prevé un encuentro mucho más tenso y bronco de lo que fue el de la semana pasada. El pasillo solo sirve para calentar aún más la previa.