Juanma Castaño reacciona a la carta del Real Madrid contra los árbitros: "Ha sacado los tanques a la calle"

Este lunes, el Real Madrid ha trasladado al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y al Consejo Superior de Deportes (CSD) una reclamación formal por la que considera "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR" en el partido de LaLiga ante el Espanyol en Cornellá.

"Los hechos ocurridos en este encuentro han sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral", denuncia el Real Madrid en su escrito, en el que se queja por el gol anulado a Vinícius y por la dura entrada del jugador del Espanyol Carlos Romero a Kylian Mbappé que no fue castigada con tarjeta roja.

Además, apuntan a “un doble rasero” en dos decisiones “graves”, la que califica como "brutal entrada a Mbappé, por detrás, sobre el gemelo y sin posibilidad alguna de disputar el balón", que reclama era merecedora de la "expulsión inmediata", y el gol "absolutamente legal" anulado a Vinícius, en una acción en la que asegura que Mbappé "fue objeto de falta previa" en "un penalti claro".

El Real Madrid lamenta que hechos de la gravedad del 'caso Negreira' no hayan sido castigados. "Los graves problemas estructurales del arbitraje español han quedado en evidencia en los últimos años, con revelaciones que han puesto de manifiesto prácticas incompatibles con la transparencia y la imparcialidad que debe regir la competición", afirma.

Una carta a la que ha respondido Javier Tebas, a través de sus redes sociales. "No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo", apuntó Tebas.

"Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente diferente y mucha más transparencia en todas las decisiones estructurales del arbitraje español", explicó.

"¿Tendrá algo que ver que, en aquel momento, el presidente de la RFEF era Rubiales y Florentino Pérez miembro de la Junta directiva de la RFEF? Y ojo, el caso 'Negreira' ya estaba en el juzgado, y el Real Madrid tardó semanas en personarse. ¿Por qué? Por cierto, en lo que respeta a 'sistemas corruptos', pocas lecciones pueden dar, y no me refiero al Real Madrid como institución", afirmó.

Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol ha lamentado "el tono y la gravedad de las acusaciones" del Real Madrid acerca del arbitraje español, que cuestionan su "honorabilidad", y ha pedido "respeto" para los colegiados, además de asegurar que el organismo está inmerso en "un proceso de modernización y mejora estructural en todos los ámbitos del arbitraje".

Durante 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño y reaccionó y explicó todo lo sucedido este lunes al rededor de la carta redactada por el Real Madrid en contra del arbitraje en Cornellá. “Ha sacado el Madrid los tanques a la calle, esta vez ha considerado el club que Real Madrid Televisión no era suficiente”, empezó diciendo el director de 'El Partidazo de COPE'.

“El Madrid ha decidido sacar este comunicado que es muy duro, muy contundente, habla de manipulación del sistema, adulteración de la competición, dice que los árbitros actúan con clientelismo con los dirigentes federativos a los que eligen con sus votos”, continuó diciendo.

A pesar de esto, Juanma Castaño entiende que haya personas que pueden dudar de los árbitros “porque es un error grosero en el campo, pero es que en el VAR es muchísimo peor”, terminó diciendo.

