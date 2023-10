Juanma Castaño reacciona al cabreo del Barça con la realización de los partidos: "Como Florentino"

ElBarcelona no pudo pasar del empate este domingo ante el Granada (2-2) en un encuentro que acabó con gran polémica por el gol anulado a Joao Félix en al descuento del partido por fuera de juego de Ferran Torres. Los azulgranas comenzaron perdiendo 2-0 con dos goles de Bryan Zaragoza en la primera parte, el primero, en el segundo 17. Lamine Yamal conseguía recortar distancias justo antes del descanso con un gol que le suponía ser el goleador más joven de la historia de LaLiga. En la segunda parte, Sergi Roberto conseguía empatar el partido y, a partir de ahí, el Barcelona buscaba lograr los tres puntos con una remontada que recordaba a la que hizo ante el Celta en el Estadio Olímpico, cuando perdía 0-2 y acabó ganando 3-2 gracias a un gol de Cancelo. En este caso, el conjunto de Xavi no consiguió culminar esa remontada, pese al gol de Joao Félix pero que era anulado por un polémico fuera de juego de Ferran.

Xavi: "Hemos jugado bien y hemos merecido ganar"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo tras el empate (2-2) firmado este domingo por su equipo ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes que los suyos jugaron “bien” y que merecieron “ganar. No ha faltado el último pase, pero las sensaciones son buenas y la pena es que no pudimos ganar. Remontar un 2-0 en el fútbol actual no es fácil”, comentó Xavi en rueda de prensa.



El técnico calificó como positivo que el equipo aún no ha perdido y como negativo que se van dejando “puntos que vamos dejando por el camino. Un error al inicio nos ha perjudicado mucho y desde el 2-0 hemos estado bien. Hemos generado ocasiones como para ganar. Hicimos un buen partido tras el 2-0 y merecimos la victoria. El punto es insuficiente”, concluyó Xavi.

Xavi Hernández, en rueda de prensa@FCBarcelona_es



“Hoy hemos jugado bien y hemos merecido ganar. Hemos dominado el partido de cabo a rabo. No nos podemos quedar con el resultado”, agregó el técnico del Barça.



Sobre los dos goles recibidos dijo que “las vigilancias estaban claras” pero que fueron “transiciones rápidas y Bryan Zaragoza le gana la partida a nuestros centrales. “El primer gol es error nuestro y el segundo acierto del Granada”, sentenció al respecto.

Koundé, baja en el Clásico

El central Jules Koundé sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y se añade a la lista de bajas del equipo azulgrana en la que también se encuentran Pedri González, Frenkie de Jong, Raphael Dias 'Raphinha' y Robert Lewandowski.



Según ha anunciado el club barcelonista mediante un comunicado, el jugador ha quedado desconvocado de sus compromisos con la selección francesa (ante Países Bajos y Escocia) en este parón de Liga y, aunque se desconoce la duración de la baja médica, su presencia en el clásico ante el Real Madrid está en duda.

Koundé, lesionado en GranadaTwitter - Barcelona



Con Koundé ya son cinco los jugadores que están de baja en el equipo de Xavi Hernández, aunque se espera la próxima recuperación de Pedri González, que está de baja desde finales de agosto por una lesión en el recto anterior.



Además de Pedri, Raphinha es el otro jugador que puede incorporarse próximamente a la dinámica del primer equipo y todo apunta a que estará disponible para el clásico del próximo 28 de octubre en el estadio Lluís Companys. En el caso de Robert Lewandowski, diferentes informaciones señalan que el delantero polaco podría estar disponible, mientras que es más complicado que lo estén De Jong y Kounde.



Otro caso es el de Lamine Yamal. El canterano finalizó el partido ante el Granada con molestias abdominales y seguramente será baja también en la convocatoria de la selección española. En su caso, la baja sería de corta duración.

Las quejas del Barcelona

Según publicaba el diario Sport, desde el Barcelona hay quejas por la realización de los partidos del club azulgrana porque creen que se enfoca demasiado a Xavi Hernández, al que se le ve mucho más que otros entrenadores, para que se juzguen sus reacciones antes las jugadas. Además, también protestan por los análisis de los comentaristas que trabajan en los partidos del Barcelona tanto en DAZN como en Movistar, las dos plataformas de televisión encargadas de retransmitir los partidos de Liga.

A raiz de esto, Juanma Castaño bromeó en El Partidazo de COPE sobre estas quejas.

